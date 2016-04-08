Когда в товарищах согласье есть…

Наверное, каждый квартиросъёмщик или домохозяин Стерлитамака бывал в местном филиале ПАО «Газпром газораспределение Уфа», а уж где располагается главный офис организации, до сих пор называемой нами по-свойски «горгаз», знает каждый житель города и близлежащих районов, где действуют отделения филиала.

Поводом визита к газовикам стало приятное событие – по итогам республиканского смотра работы первичных профсоюзных организаций за 2016 год в группе внебюджетных предприятий с численностью работающих до 1000 человек здешняя первичка заняла второе место.

Возглавляющая профсоюзную организацию Стерлитамакского филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» (со стопроцентным членством) Дина Басманова работает главным специалистом по кадрам, знает каждого из почти семисот членов профсоюзной первички.

– Одной из главных забот и профкома, и руководства была и остаётся охрана труда и техника безопасности. В 2016 году расходы на эти цели составили более 8,5 миллиона рублей. Все рабочие филиала обучены, обеспечены спецодеждой, спецобувью, средствами защиты, периодически проходят медосмотр, работающие во вредных условиях получают льготы и компенсации. У нас работает медпункт, где созданы все условия для оказания первой помощи и приёма амбулаторных больных с выполнением ряда процедур (электрофорез, УВЧ, УФО и др.). Проводятся вакцинации против гриппа, столбняка, краснухи, вирусного гепатита «В», клещевого энцефалита, дифтерии. Наши работники лечатся в здравницах Башкортостана, дети ежегодно отдыхают в детских санаториях и оздоровительных лагерях страны – в 2016 году 25 работников лечились по путёвкам, 120 ребятишек отдохнули в загородных лагерях и на море.

– В каждом подразделении филиала работают профсоюзные уполномоченные по охране труда, – говорит член профкома и специалист по охране труда Айгуль Каримова, – их у нас пятнадцать. Кроме своей основной работы, они участвуют в проверках производственных мастерских, бытовых помещений, вносят предложения по улучшению условий труда.

Кстати, в рамках ежегодного месячника по охране труда в филиале была устроена выставка детских рисунков на тему «Охрана труда на производстве». Проведена и викторина среди работников предприятия на знание правил охраны труда и требований техники безопасности. Неслучайно, видимо, Айгуль Вакилевна Каримова и начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии Александр Викторович Ларин по результатам участия в первом всероссийском конкурсе по охране труда вошли в топ 100 лучших специалистов.

По словам Дины Рамильевны Басмановой, в центре внимания профсоюзного комитета, конечно, – выполнение обязательств коллективного договора, особенно во всём, что касается социальной сферы. В профкоме самыми активными помощниками председателя являются специалист по персоналу Р.Х.Кучкарёва, ответственная за работу с пенсионерами и ветеранами (которых более трёхсот человек) В.И.Скворцова, вплотную занимающиеся работой с молодёжью, оздоровлением работников и детей О.Г.Фомина, В.О.Першин.

– Правильная социальная политика активно поддерживается директором филиала Олегом Александровичем Бойцовым и генеральным директором акционерного общества Альбертом Амировичем Ахметшиным, – считает председатель профкома. – Ведь лишь с их одобрения работники филиала с семьями имеют возможность устраивать конкурсы, выезжать на природу, посещать концерты, спектакли, выставки.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 16 июня 2017 года)

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104