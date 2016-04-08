Концерт и выставка ненастью вопреки

Стерлитамак отметил День России

12 июня жители города, как и всей страны, отметили самый молодой государственный праздник – День России. Традиционно были запланированы разные мероприятия. Но проливной дождь, зарядивший с утра, внёс свои коррективы.

В парке культуры и отдыха имени Ю.Гагарина выступили детские творческие коллективы, зрителей пришло немного. Большая их часть – родители юных певцов и танцоров. Ребята, как истинные патриоты, в завершение своего небольшого концерта исполнили гимн страны.

В День России в галерее парка открылась фотовыставка «100 страниц истории», посвящённая юбилею «Стерлитамакского рабочего». Всё было готово для встречи гостей, наш главный редактор Гузель Ситдикова и фотохудожники Тамара Андреева и Сергей Крамсков приветствовали гостей, которые, несмотря на непогоду, поспешили прийти.

Среди них – Александр Попов, увлекающийся фотографией.

– Я занимался когда-то с Сергеем Трибунским чёрно-белой фотографией и до сих пор ей отдаю предпочтение. «Цифра» удобна, спору нет, но мне нравится сам процесс, когда проявляешь плёнку, держишь в руках мокрый лист бумаги, на котором уже запечатлена часть истории…

Среди зрителей были молодые мамы с детьми, бабушки и даже прабабушки. Любовь Васильевна Басманова пришла вместе с шестилетним правнуком Данилом.

Пока бабушка рассматривала фотографии и находила знакомые лица, Данилу скучать не пришлось – вместе с аниматором парка он учился делать бумажные треуголки.

На импровизированной сцене для посетителей галереи звучала живая музыка. Лауреат республиканских и всероссийских конкурсов Динар Абдуллин играл на курае под аккомпанемент известных национальных мелодий. Такая атмосфера поднимала настроение и даже заставляла пускаться в пляс.

Выставка открыта, приглашаем всех желающих её посетить.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104