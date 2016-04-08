Конкурс «Счастливое авто»

Для участия в конкурсе «Счастливое авто» нужно подписаться на газету «Стерлитамакский рабочий» на второе полугодие 2017 года (не менее шести месяцев). Принести ксерокопию квитанции о подписке в редакцию «СР», получить специальную наклейку, разместить её на заднем стекле автомобиля и следить за объявлением в газете о месте и времени розыгрыша призов. Ксерокопии принимаются до 20 июня на первом этаже Дома печати.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104