Кто живёт у нас на даче?

Боремся с огородными вредителями

– Кто живёт у нас на даче? Помогите опознать! – с такой просьбой в редакцию обратилась наша постоянная читательница Лидия Петровна Власова. – Впервые мы с супругом увидели хомячка-переростка осенью. Он сидел под деревом, двумя лапками держал спелую грушу и с удовольствием лакомился. Тогда мы решили, что, скорее всего, это – морская свинка, убежавшая от хозяина. Люди часто переселяются на лето в сады вместе с домашними питомцами. Однако когда мы вновь увидели зверька уже весной, то версию о морской свинке отбросили – она не смогла бы выжить в необитаемых садах зимой.

В предоставленном нашей читательницей фотоснимке зверька председатель Стерлитамакского общества охотников и рыболовов Аркадий Кузнецов опознал водяную полёвку, называемую в народе китайской собачкой. По словам Аркадия Алексеевича, эти животные уже второй год отравляют жизнь стерлитамакским дачникам и огородникам.

Водяная полёвка – самый крупный представитель семейства хомяковых, достигающий в длину 20 см. Внешне похож на хомяка размером с большую морскую свинку. Китайской собачкой полёвку прозвали за игривый характер и свист, напоминающий собачий лай. И хотя этот грызун живёт на берегах водоёмов, совершать грабительские набеги может на сады и огороды, расположенные на больших расстояниях от воды. Самая большая проблема для дачников – неуёмный аппетит полёвки. Зверёк практически всеяден. Ест и злаки, и корнеплоды, и листья, и кору. Кроме того, делает запасы пищи на зиму. Роет собственные норы, но может пользоваться уже готовыми подземными ходами кротов и землероек. Но если кротов можно узнать по нарытым кучам земли, то водяных полёвок – по вывернутым с корнями растениям.

Для избавления от грызунов дачники пользуются всеми доступными методами. Самые гуманные – установка ультразвуковых отпугивателей или ловушек с сильными запахами нефтепродуктов (керосина, солярки). Более радикальные методы – использование различных капканов и ловушек. Все, кто сталкивался с китайскими собачками, сходятся в одном – избавиться от них очень проблематично.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104