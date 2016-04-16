Кто живёт у нас на даче?
Боремся с огородными вредителями
– Кто живёт у нас на даче? Помогите опознать! – с такой просьбой в редакцию обратилась наша постоянная читательница Лидия Петровна Власова. – Впервые мы с супругом увидели хомячка-переростка осенью. Он сидел под деревом, двумя лапками держал спелую грушу и с удовольствием лакомился. Тогда мы решили, что, скорее всего, это – морская свинка, убежавшая от хозяина. Люди часто переселяются на лето в сады вместе с домашними питомцами. Однако когда мы вновь увидели зверька уже весной, то версию о морской свинке отбросили – она не смогла бы выжить в необитаемых садах зимой.
В предоставленном нашей читательницей фотоснимке зверька председатель Стерлитамакского общества охотников и рыболовов Аркадий Кузнецов опознал водяную полёвку, называемую в народе китайской собачкой. По словам Аркадия Алексеевича, эти животные уже второй год отравляют жизнь стерлитамакским дачникам и огородникам.
Водяная полёвка – самый крупный представитель семейства хомяковых, достигающий в длину 20 см. Внешне похож на хомяка размером с большую морскую свинку. Китайской собачкой полёвку прозвали за игривый характер и свист, напоминающий собачий лай. И хотя этот грызун живёт на берегах водоёмов, совершать грабительские набеги может на сады и огороды, расположенные на больших расстояниях от воды. Самая большая проблема для дачников – неуёмный аппетит полёвки. Зверёк практически всеяден. Ест и злаки, и корнеплоды, и листья, и кору. Кроме того, делает запасы пищи на зиму. Роет собственные норы, но может пользоваться уже готовыми подземными ходами кротов и землероек. Но если кротов можно узнать по нарытым кучам земли, то водяных полёвок – по вывернутым с корнями растениям.
Для избавления от грызунов дачники пользуются всеми доступными методами. Самые гуманные – установка ультразвуковых отпугивателей или ловушек с сильными запахами нефтепродуктов (керосина, солярки). Более радикальные методы – использование различных капканов и ловушек. Все, кто сталкивался с китайскими собачками, сходятся в одном – избавиться от них очень проблематично.
Ольга КИСЕЛЁВА