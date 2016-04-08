«Ладу Ларгус» они не дождались…

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя города. Мужчина обвиняется в совершении 16 эпизодов преступлений, квалифицированных в УК РФ как мошенничество.

По версии следствия, с октября 2012-го по май 2013 года обвиняемый работал в должности директора по продажам ООО «РосАвто». Он предлагал клиентам автосалона выгодные условия покупки автомобилей «Лада Ларгус», заключая с ними фиктивные предварительные договоры купли-продажи. В соответствии с договорами, граждане вносили полную стоимость товара с условием отсроченной поставки.

Полученные денежные средства в кассу организации обвиняемый не вносил, а тратил их на азартные игры. Таким образом, от его действий пострадали 16 человек на сумму более 4 млн рублей.

Мужчина полностью признал свою вину в совершении преступления, частично возместил причинённый материальный ущерб.

Прокуратура направила уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

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