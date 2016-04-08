Лучшая в мире профессия

В минувший вторник врачи, медсёстры, фельдшеры Стерлитамакского медокруга по традиции собрались в большом зале ГДК, чтобы отпраздновать День медицинского работника. Начались торжества с лазерного шоу, посвящённого роли медиков в жизни каждого человека, начиная с его рождения.

Поздравляя коллег и ветеранов городского здравоохранения с профессиональным праздником, заместитель главы администрации ГО Т.Ш.Мурзагалин говорил о принципе четырёх «П» – призвании, пациентах, признании и партнёрстве, без которых трудно представить настоящее и будущее современной медицины. Была отмечена положительная роль профессиональных обществ и объединений молодых врачей, которые уже начали создаваться в нашем городе.

Главный внештатный специалист Минздрава по Стерлитамакскому медокругу Б.М.Шарипов поздравил медицинских работников с заметными достижениями: по итогам 2016 года в рейтинге медицинских округов республики Стерлитамакский округ с 13-го места переместился на 6-е.

Слова благодарности и признательности людям в белых халатах прозвучали из уст заместителя главы администрации Стерлитамакского района И.Х.Газизова.

О работе регионального сосудистого центра, специалистами которого за четыре года были спасены сотни пациентов с инсультами и острым коронарным синдромом, рассказал А.А.Ширяев, председатель Совета ГО, заместитель главного врача по хирургии КБ № 1, назвав медиков представителями лучшей в мире профессии.

И, конечно, весь вечер на сцене ГДК для медицинских работников выступали лучшие творческие силы города: хореографические коллективы «Антре», «Сказка», «Солнышко», «Фламинго», артисты театрально-концертного объединения, вокальные ансамбли «Мечта», «Мелодия», «Соло».

На празднике чествовали ветеранов здравоохранения, внёсших существенный вклад в развитие городской медицины – им дарили цветы и заслуженные аплодисменты. В торжественной обстановке особо отличившимся представителям одной из самых гуманных профессий были вручены награды – благодарственные письма главы администрации ГО, почётные знаки «Заслуженный работник здравоохранения РБ», дипломы победителей и призёров республиканского конкурса «Лучший по профессии». Среди награждённых были не только врачи, медицинские сёстры и фельдшеры больниц, поликлиник, диспансеров, санаториев, но и другие сотрудники учреждений здравоохранения города.

– Спорт – это здоровье и сила! – такими словами сопровождалось вручение наград городским медучреждениям, показавшим лучшие результаты в спартакиаде медиков. Третье место заняла горбольница № 4, второе – горбольница № 3, а победа и кубок спартакиады достались коллективу клинической больницы № 1.

По итогам Всероссийского форума «Здравница-2017» золотая и серебряная медали были вручены Р.С.Галимовой, главному врачу детского санатория «Нур», одного из ведущих лечебно-оздоровительных учреждений для детей в России.

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104