Лучший мой подарочек – это ты!

Торжественная регистрация и выписка новорождённых

Погода, наконец, подарила погожий солнечный денёк. В фойе акушерского отделения межрайонного перинатального центра городской больницы № 1 тоже было светло и радостно. Счастливые мамы держали на руках конверты с новорождёнными, гордые отцы – букеты. Старшие дети никак не могли насмотреться на долгожданных младших братишек и сестрёнок. Бабушки украдкой вытирали слёзы, дедушки фиксировали всё происходящее на фото- и видеокамеры.

В такой праздничной обстановке прошли торжественная регистрация и выписка новорождённых, приуроченная к Дню защиты детей. В этот день первые документы получили родители двух девочек и троих мальчиков. Поздравляли семьи заместитель главного врача по акушерству Ирек Галин, заведующая отделом ЗАГС Галина Кузнецова, депутат Совета ГО г.Стерлитамак Владимир Петров, председатель городского союза женщин Антонина Усевич, директор сети детских магазинов «Фея» Екатерина Фризен.

Владимир Петров, вручая родителям свидетельства о рождении, поздравил их от депутатского корпуса и администрации города. К поздравлениям присоединилась Антонина Усевич: «Поздравляю вас, дорогие мамы! Один этап в своей жизни вы уже прошли. У вас начинаются бессонные ночи и хлопоты. Желаю вам, чтобы все эти новые заботы вы делили поровну с вашими мужьями. Дай бог, чтобы дети росли при здоровых и счастливых родителях, чтобы они были счастливы вместе с вами!».

Екатерина Фризен также поздравила семьи. Она заметила, что с рождением ребёнка забот у родителей прибавляется, но хлопоты по большей части желанные и приятные. Для того, чтобы проблем стало чуточку меньше, Екатерина Александровна вручила семьям подарки и сертификаты.

– Я так долго ждала появления на свет моего малыша, гладила живот, разговаривала с ним. И вот, наконец, это случилось. Я держу на руках моего мальчика. Даже не верится! – улыбается мама новорождённого Семёна Храмова Лиана. – Полина (старшая дочь) тоже очень хотела братишку или сестрёнку. Теперь вот не отходит от меня с малышом ни на шаг. Братишка и наша выписка – лучший подарок для неё ко Дню защиты детей.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104