Лучшим дзюдоистам – подарки от Башкирской содовой компании

Во Дворце спорта «Стерлитамак-Арена» прошёл открытый городской фестиваль детского дзюдо на призы компании.

Организовать мероприятие, развернувшееся одновременно на трёх площадках, помогла Башкирская содовая компания. Соревнования по дзюдо такого масштаба для детей 2007-2008, 2009-2010 годов рождения в городе проходят впервые.

Фестиваль принял большое количество спортсменов. 228 участников приехали из разных уголков Башкортостана, были и представители Оренбуржья. Стерлитамак на фестивале представлял центр дзюдо «Кумитэ».

БСК оказывает активную поддержку массовым видам спорта, но особое внимание уделяет развитию детского спорта. Поэтому то, что компания стала основным спонсором соревнований, – закономерно.

– Организовать фестиваль подобного рода в Стерлитамаке удалось благодаря Башкирской содовой компании. Это реальная помощь. Сейчас детский массовый спорт сильно страдает от нехватки средств. Деньги выделяются довольно скудные, поэтому у нас практически нет возможности вывозить детей на международные турниры. Сейчас благодаря финансовой поддержке БСК уже достигнуты определённые результаты. Совсем недавно воспитанник центра дзюдо «Кумитэ» спортивной школы олимпийского резерва вернулся из Португалии, где завоевал золотую медаль, тем самым заслужив право быть в составе сборной страны по дзюдо и успешно выступать на первенстве Европы, – поясняет главный судья соревнований Юрий Зубков.

1062.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104