Мастер-класс – для вас!

15 июня с 14 до 17 часов в школе № 8 (ул.Макаренко, 1) состоится социальная ярмарка. Её цель – консультация и просвещение населения о деятельности социальных служб. В мероприятии примут участие специалисты Республиканского центра социальной поддержки населения, Юго-западного межрайонного центра социальной помощи семье и детям, Юго-восточного межрайонного центра занятости населения, центра социального обслуживания населения «Ветеран», главного бюро медико-социальной экспертизы по РБ.

Горожане смогут измерить артериальное давление, пройти тестовые задания на аппаратно-программном психодинамическом комплексе «Мультипсихометр», посмотреть выставку творческих работ детей, обслуживаемых в отделении социальной помощи семье и детям по г.Стерлитамаку, мастер-классы, воспользоваться социально-медицинской услугой по выдаче средств реабилитации напрокат.

Приглашаем всех желающих.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104