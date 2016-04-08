Мастер-класс – для вас!
15 июня с 14 до 17 часов в школе № 8 (ул.Макаренко, 1) состоится социальная ярмарка. Её цель – консультация и просвещение населения о деятельности социальных служб. В мероприятии примут участие специалисты Республиканского центра социальной поддержки населения, Юго-западного межрайонного центра социальной помощи семье и детям, Юго-восточного межрайонного центра занятости населения, центра социального обслуживания населения «Ветеран», главного бюро медико-социальной экспертизы по РБ.
Горожане смогут измерить артериальное давление, пройти тестовые задания на аппаратно-программном психодинамическом комплексе «Мультипсихометр», посмотреть выставку творческих работ детей, обслуживаемых в отделении социальной помощи семье и детям по г.Стерлитамаку, мастер-классы, воспользоваться социально-медицинской услугой по выдаче средств реабилитации напрокат.
Приглашаем всех желающих.