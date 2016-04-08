Материнский капитал – на жильё и образование

С 2007 года, с начала реализации социальной программы, в Башкортостане выдано более 267 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал. В 2017 году его размер составляет 453 тысячи рублей.

На средства материнского капитала свыше 196 тысяч семей республики смогли улучшить свои жилищные условия.

«Общая сумма средств материнского капитала, направленная на приобретение, строительство или реконструкцию жилья, превысила 71,4 миллиарда рублей, – констатировал член правления Пенсионного фонда России, управляющий Отделением по Башкортостану Фоат Хантимеров. – В соответствии с законодательством, жилое помещение, приобретённое (построенное, реконструированное) с использованием средств материнского капитала, должно быть оформлено в общую собственность родителей, детей с определением размера долей по соглашению».

Возможностью направления средств материнского капитала на образование детей воспользовались 7,4 тысячи семей республики. На их счета перечислено 379,5 млн рублей.

130 заявлений принято на перевод средств на будущую пенсию мамы, одно заявление – на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг.

В форме единовременной выплаты владельцам сертификатов перечислено на данный момент 4 млрд рублей.

Г.БАХШИЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104