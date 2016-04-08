«Мир, где мы счастливы вместе»

Они были первыми

Каких только вывесок здесь не было за восемьдесят лет: и школа для глухонемых, и школа-интернат глухих детей, и специальная (коррекционная) школа-интернат первого вида, и ГБОУ «Стерлитамакская коррекционная школа-интернат для глухих и слабослышащих обучающихся». А начиналось всё с приказа Народного комиссариата образования Башкирской АССР от 2 июля 1937 года, на основании которого в Стерлитамаке было создано учебное заведение «в целях обучения и воспитания глухонемых детей». На днях оно отметило своё 80-летие.

Поначалу школа располагалась в одноэтажном деревянном доме купца Николая Пылаева по 1-й Абдрашитовской улице (ныне – ул.Н.Островского, 2). В Центральном архиве Министерства образования сохранился отчёт за 1937-1938 учебный год за подписью первого директора школы Евгении Матвеевны Борисовской. В нём говорится: «Школа глухонемых, начальная, специального здания нет, занятия начались 1 октября 1937 года и закончились 5 июня 1938 года. Преподавание велось на русском языке…». В двух классных комнатах обучалось всего 38 учеников.

Методика обучения глухих детей кардинально отличается от методики массовых школ. Глухой ребёнок лишён возможности постигать человеческую речь. Многое зависит от степени глухоты, от возраста, в котором ребёнок потерял слух. Неудивительно, что в школах глухих занятия проводятся индивидуально. Средняя наполняемость классов обычно составляет 5-10 человек. Так что 38 человек – это несколько полноценных классов.

В годы Великой Отечественной войны несколько школ города отдали под госпитали и другие эвакуированные учреждения. А вот школа-интернат для глухонемых детей осталась. Ушли на фронт учителя Леонид Георгиевич Быков и Виктор Владимирович Ясенев.

На женские плечи легли не только профессиональные, но и все хозяйственные заботы. Вместе с детьми они заготавливали дрова, таскали вёдрами воду, сажали огород, откармливали поросят. Тем и выжили в военное лихолетье.

ЭПОХА САЛИМОВА

После войны в школу пришло новое пополнение. Имена тех ветеранов здесь помнят и поныне. Это Анатолий Гаврилов, Надежда Лебедева, Владимир Бенда, Вера Ясенева, Ольга Ясенева (Рудакова), Ольга Парфёнова, Тамара Захарова, Анна Пищальникова, Эмма Мишуловина, Зоя Кононова и многие другие.

За восемьдесят лет интернат поменял несколько адресов. С Абдрашитовской перебрался на улицу Пантелькина, 54, в здание, построенное в своё время купцом Алексеем Кузнецовым специально для 3-го приходского земского училища (фото 1). Оттуда учебное заведение перекочевало на улицу Ивлева, 13, в бывшее медресе, возведённое в 1870-х годах (фото 2). Но какой бы скромной ни была обитель детей-инвалидов по слуху, всюду их ждало тепло очага, заменившего родной дом.

За эти годы школой руководили восемь директоров. Один из них – заслуженный учитель БАССР, отличник народного просвещения РСФСР Мухтар Шакирович Салимов (на фото), отдавший интернату 27 лет. При нём ветхое деревянное здание 19-го века обрело водопровод, школа обзавелась автотранспортом, слуховым кабинетом. Было введено восьмилетнее обучение, созданы условия для получения специального образования педагогов. Но главное – при Мухтаре Шакировиче школа-интернат получила новое здание.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. 12 апреля 1985 года директора подняли в три часа ночи: беги, спасай своих детей! В ту ночь Стерля затопила половину старого города. До утра директор вместе со спасателями эвакуировал детей и школьный скарб. Учебный год пришлось заканчивать уже в школе № 22 вместе со слышащими детьми. Тем временем в Стерлитамак пожаловал министр образования республики, поглядел на то, что осталось после потопа, и сказал: «Придётся вашу школу закрыть».

К счастью, коллектив школы оказался проворней министерских чиновников. Пока в Уфе шелестели бумагами, в ЦК КПСС полетела телеграмма: «Помогите детям-инвалидам!». В Москве долго рассуждать не стали, через день пришло распоряжение: «В течение двух дней разместить детей в новой школе и доложить».

Планы партии тогда не обсуждались, они выполнялись. Городские власти сунулись в одно здание, в другое – везде теснота. Обычная школа, может, и поместилась бы. Но интернату требовались и классные комнаты, и игровые, и спальные, и подсобки… Пришлось городу пожертвовать трёхэтажным зданием ШРМ № 4. И хотя вечерние школы к тому времени себя уже изживали, понятно, что коллектив «вечерников» встретил это решение без энтузиазма. Кстати, закрытие учебных и дошкольных заведений ещё не раз помогло школе глухих. Так, в 1999-м школе-интернату передали пустующее здание бывшего ведомственного садика. Ещё одно веяние постсоветского времени – вместо серого, страшного тряпья разрешили закупать нормальную одежду в городских магазинах. Дети из интернатов на улице уже не бросались в глаза своими убогими нарядами.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 8 июня 2017 года)

Фаяз ЮМАГУЗИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104