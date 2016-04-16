Молодые и успешные

Состоялось награждение

27 июня россияне традиционно празднуют День молодёжи. Однако в этом году погода в очередной раз внесла свои коррективы. Все мероприятия, запланированные на свежем воздухе, перенесены на август. Юношей и девушек – умных, увлечённых, искренне любящих родной Стерлитамак – чествовали в Городском дворце культуры. Поздравления принимали не только молодые люди, но и те, кто посвятил себя работе с детьми и молодёжью. Почётные грамоты и благодарственные письма вручали заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов и начальник отдела по молодёжной политике Азат Кускильдин. Творческие коллективы города порадовали праздничным концертом.

– Стерлитамак – город молодых и талантливых, – утверждает Альберт Наилевич. – Именно их пытливый ум, энергия, а также способность нестандартно мыслить и выдвигать новые идеи – основа благополучия и процветания Стерлитамака, Башкирии и России в целом.

– Большую часть ребят, которые сегодня поднялись на сцену, мы знаем не понаслышке, – с гордостью говорит главный специалист отдела по молодёжной политике администрации города Людмила Мальцева. – Это лучшие, самые яркие представители нашего города. Молодые люди участвуют в соревнованиях и конкурсах, различных творческих, научных и социальных проектах. И это не только студенты, но и работающая молодёжь. Например, Тимур Секушов является призёром российского чемпионата WorldSkills. Даша Суркова – неоднократная участница и автор различных социальных проектов, волонтёр. Благодаря активным ребятам в городе появились такие проекты, как «ПДД – закон жизни», «Майская прогулка», «Городской пикник» и другие.

– За что награждали сегодня преподавателей?

– Сегодня в зале собрались люди, которые вне рабочего времени занимаются социальными проектами, по доброте душевной помогают студентам стать лучше, ярче и успешнее. Например, взять заместителей директоров учебных заведений по воспитательной работе. Они болеют за каждого своего воспитанника. Сколько ребят они наставили на путь истинный, вдохновили, дали возможность развиваться, показать себя и свои таланты в городе, республике, России. Такую работу невозможно оценить ни деньгами, ни благодарственным письмом, ни почётной грамотой. Сегодняшнее награждение – лишь признание их заслуг.

– Вы не только организатор сегодняшнего мероприятия, но и одна из награждённых.

– На самом деле грамоты и благодарственные письма я получаю нечасто. Как правило, я организую мероприятия, стараясь продвинуть других. Сегодняшняя награда для меня стала неожиданностью и символом того, что я всё делаю правильно. Значит, нужно и дальше идти в этом направлении.

– Что для вас значит благодарственное письмо? – интересуюсь у специалиста по работе с молодёжью СФ БашГУ Александра Ерёмина.

– В первую очередь, это знак того, что мою работу заметили и оценили. Значит, я не зря вкладывал силы в работу и в студентов, которые помогли реализовать наши проекты и улучшить молодёжную политику университета и города в целом. Самый значимый проект для города, разработанный нашими студентами, – это волонтёрское движение «Большое сердце». Ребята помогают семьям с детьми-инвалидами, оказывают волонтёрскую помощь детям из детских домов, оставшимся без попечения родителей. Эти студенты на деле доказывают свою доброту и дарят нуждающимся своё большое сердце.

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104