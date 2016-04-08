Мотогонки

Открыли летний сезон гонщики стерлитамакского мотоклуба «Каустик» под руководством нового тренера Сергея Поленка. В Салавате в соревнованиях розыгрыша Кубка Башкортостана в открытом классе Александр Соколов занял второе место; в юниорской гонке в первом заезде Вадим Свинухов финишировал вторым, а во втором заезде принять участие не смог из-за поломки мотоцикла. В классе «Опен» Евгений Сидрачёв показал также второй результат.

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