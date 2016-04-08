«Мы с малых лет решаем, что имеет цену, а что нет»

Призёр всероссийских олимпиад пишет стихи, увлекается фотографией и коллекционирует монеты

Истории успеха вдохновляют. Детские истории успеха – вдвойне. Виолетта Переведенцева пятый год подряд на празднике чести в гимназии № 5 становится учеником года. Неудивительно: эта хрупкая девочка умеет побеждать. Во Всероссийской олимпиаде школьников она завоёвывала призовые места по литературе, химии, английскому языку (на муниципальном этапе), по биологии (на муниципальном и региональном этапах), по праву и русскому языку (на муниципальном, региональном и заключительном этапах).

– Виолетта, в 2015-м вы были награждены премией Главы РБ, а в прошлом году стали лауреатом премии по поддержке талантливой молодёжи, учреждённой указом Президента РФ. Это правда, что премии вы тратите на книги?

– На самом деле я не всегда покупаю книги на свою президентскую премию. Когда у меня бывает свободное время, могу пропадать часами в книжном магазине. В основном покупаю художественную литературу, люблю русскую и зарубежную классику, научную фантастику. Но сейчас очень трудно найти минутку на то, чтобы просто побродить между книжными рядами и не торопясь выбрать что-то особенное, своё. Поэтому стараюсь не тратить эти деньги и откладываю их на будущее. Мои любимые авторы – Рэй Брэдбери, Валентина Осеева, Ф.М.Достоевский, А.Р.Беляев, А.Дюма.

– Вы читаете на старославянском. Что именно? И что очень хотите прочесть?

– Конечно, непозволительно говорить, что я свободно читаю на старославянском, понимая каждый без исключения оборот и каждое слово в отдельности, но когда я вижу текст и начинаю читать, у меня получается заглянуть между строк, восстановить недостающий смысл или логическое завершение фразы. Сама структура предложений и словосочетаний непривычна для современного человека, не говоря уже о словах, значение которых может резко отличаться от современных. Но чем сложнее кажется текст, тем интереснее находить к нему ключ и выяснять «родословную» отдельных его фрагментов. Памятников старославянской письменности не так много, все они особенны, уникальны. В процессе их изучения замечаешь, что письменная речь жителей нашего государства, населяющих разные его территории, достаточно сильно разнится, поэтому все они, эти отпечатки нашей великой и богатой истории, для меня одинаково важны. На старославянском языке в основном написаны священные, церковные книги (Евангелие, Псалтырь), разные сборники, сделаны надписи (например, на камнях). Я была бы по-настоящему рада, если бы мне довелось прочесть любой из этих памятников в оригинале, прикоснуться к древности. Впервые мне довелось переводить текст на старославянском языке во время подготовки к олимпиаде по русскому языку. Совсем недавно я посетила музей в Смоленске, там видела экспозицию старинных икон и книг и пробовала свои силы в переводе со старославянского.

– Вы не раз становились призёром олимпиад различного уровня. Для чего вам победы?

– Участвую в олимпиадах не только потому, что они могут пригодиться при поступлении, а потому, что это особая вселенная, которая сближает с другими людьми, помогает открывать для себя что-то новое и дарит незабываемые впечатления и яркие эмоции. Кстати, наиболее полно мне удалось это почувствовать в этом году, а поначалу все эмоции тратились на нескончаемые переживания и самобичевание. Мне не столько нравится занимать призовые места (когда идёшь на олимпиаду, не ставишь перед собой именно эту цель) – меня увлекает и захватывает сам процесс: олимпиадные задания – это противник, которого нужно одолеть, чтобы подняться на следующую ступень. Каждый этап давал мне новую энергию и приносил немного уверенности в себе, хотя и опустошал настолько, что в самые неподходящие моменты я испытывала ужасную апатию вперемешку с сомнениями и страхами. Новые достижения, в том числе и в олимпиадном мире, подталкивают к дальнейшим свершениям и помогают узнавать не только новые факты и людей, но и самого себя, свои истинные желания и возможности.

– Когда вы выступали перед ветеранами на митинге, посвящённом Дню Победы, волнение и ответственность были такими же, как на олимпиаде? О чём вы говорили от имени школьников нашего города?

– Конечно, на митинге было довольно волнительно и страшно, ведь выступали мы перед целым городом и главное – перед самими ветеранами. Но это совсем другой страх – страх подвести родной город, который доверил тебе выступать от имени всех школьников, страх не оправдать ожидания наших дедушек и бабушек, которые боролись за наше счастье и надеялись на то, что будущие поколения будут достойны плодов Великой Победы. На олимпиаде отвечаешь прежде всего за себя, а перед ветеранами ты представляешь свою родную школу, говоришь от лица учеников и не имеешь права подвести их. Мы с Виктором Ковешниковым, учеником 1-й гимназии, вспомнили о тех трудных, преисполненных тяготами и лишениями днях, о которых ещё в начале 1941-го никто не мог и помыслить. Рассказали о том, как в общую победу вносил свой вклад Стерлитамак, как бесстрашно боролись горожане на фронте и как самоотверженно трудились в тылу. Мы постарались сказать о главном, о том, что было на сердце, и выразить бесконечную благодарность героям Великой Отечественной войны.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 28 июня 2017 года)

Беседовала Екатерина ЯКОВЛЕВА

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