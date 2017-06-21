На линии – Президент

Глава страны ответил на вопросы

У россиян было одиннадцать дней, чтобы задать вопрос Президенту страны. Впервые за пятнадцать лет для этого задействовали наибольшее количество информационных ресурсов: можно было не только позвонить по телефону, но и отправить сообщение, мультимедийное сообщение (ММС), воспользоваться услугами социальных сетей, специально было разработано приложение для смартфона. В итоге на «Прямую линию» обратилось свыше двух миллионов человек.

Как отметил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, такое число обращений даёт дополнительную возможность узнать о проблемах, волнующих россиян, и «держит в тонусе» глав регионов.

Владимир Владимирович начал «Прямую линию» с позитива – кризис в экономике преодолён, но снизились доходы россиян и увеличилось число людей, живущих за чертой бедности. Наблюдается рост экономики и ВВП, но отмечается низкая производительность труда.

Ещё один положительный момент – сегодня в стране самая низкая инфляция за последние годы, и впервые Россия вышла в мировые лидеры по производству пшеницы. В стране в три раза снизилась младенческая смертность, материнская – в четыре. Продолжая тему, Владимир Путин подчеркнул: мы находимся в демографической «яме», на треть стало меньше потенциальных матерей.

В этот момент студию прямого эфира соединили с перинатальным центром Уфы, где свой вопрос Президенту задал акушер-гинеколог родильного отделения.

Кстати, Башкортостан был в числе регионов с самыми активными гражданами, задававшими вопросы. Проблемы, волнующие людей, были разными, но знакомыми каждому из нас, – плохие дороги, нехватка узких специалистов в медицинских учреждениях, низкая заработная плата бюджетников.

Отдельно затронули тему ЖКХ. Свой вопрос задала председатель комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, он касался реновации жилья.

Президент высказал свою точку зрения и насчёт управляющих компаний, отметив, что они получили лицензии, но оказались не готовыми к качественному оказанию услуг. Он обозначил: нужно добиваться уголовной ответственности за подделку подписей собственников квартир в протоколах собраний.

Разумеется, Президент не смог ответить на все поступившие вопросы, но есть уверенность, что каждое обращение не останется без внимания и будет рассмотрено соответствующим ведомством.

А.ХАННАНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104