На линии – Президент
Глава страны ответил на вопросы
У россиян было одиннадцать дней, чтобы задать вопрос Президенту страны. Впервые за пятнадцать лет для этого задействовали наибольшее количество информационных ресурсов: можно было не только позвонить по телефону, но и отправить сообщение, мультимедийное сообщение (ММС), воспользоваться услугами социальных сетей, специально было разработано приложение для смартфона. В итоге на «Прямую линию» обратилось свыше двух миллионов человек.
Как отметил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, такое число обращений даёт дополнительную возможность узнать о проблемах, волнующих россиян, и «держит в тонусе» глав регионов.
Владимир Владимирович начал «Прямую линию» с позитива – кризис в экономике преодолён, но снизились доходы россиян и увеличилось число людей, живущих за чертой бедности. Наблюдается рост экономики и ВВП, но отмечается низкая производительность труда.
Ещё один положительный момент – сегодня в стране самая низкая инфляция за последние годы, и впервые Россия вышла в мировые лидеры по производству пшеницы. В стране в три раза снизилась младенческая смертность, материнская – в четыре. Продолжая тему, Владимир Путин подчеркнул: мы находимся в демографической «яме», на треть стало меньше потенциальных матерей.
В этот момент студию прямого эфира соединили с перинатальным центром Уфы, где свой вопрос Президенту задал акушер-гинеколог родильного отделения.
Кстати, Башкортостан был в числе регионов с самыми активными гражданами, задававшими вопросы. Проблемы, волнующие людей, были разными, но знакомыми каждому из нас, – плохие дороги, нехватка узких специалистов в медицинских учреждениях, низкая заработная плата бюджетников.
Отдельно затронули тему ЖКХ. Свой вопрос задала председатель комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская, он касался реновации жилья.
Президент высказал свою точку зрения и насчёт управляющих компаний, отметив, что они получили лицензии, но оказались не готовыми к качественному оказанию услуг. Он обозначил: нужно добиваться уголовной ответственности за подделку подписей собственников квартир в протоколах собраний.
Разумеется, Президент не смог ответить на все поступившие вопросы, но есть уверенность, что каждое обращение не останется без внимания и будет рассмотрено соответствующим ведомством.
А.ХАННАНОВА
Я просто не понимаю, почему все так в восторге от этого самопиара, налицо демонстрация провала по всем фронтам из года в год. Если чтобы получить хоть какую-то помощь в образовании, медицине, решении проблем в ЖКХ, обустройстве и строительстве дорог или дороги в каком нибудь городишке нужно ждать целый год и прорваться сквозь многочисленные отборы в допуске к “телу” – это что, самозащита для миллионной армии себеподобных чиновников.