На приём к депутатам

Депутаты Совета городского округа город Стерлитамак IV созыва проведут приём избирателей по личным вопросам:

14 июня

И.Н.Артеменко, избирательный округ № 1, – в 16 часов в школе № 21 (ул.Гоголя, 115);

Ф.Ф.Давлетбаев, избирательный округ № 1, – в 17 часов в школе № 21 (ул.Гоголя, 115);

Т.И.Гулынина, избирательный округ № 2, – в 18 часов в школе № 14 (ул.23 Мая, 18);

А.Н.Руденко, избирательный округ № 3, – в 17 часов в СПЦ «Михайловский» (ул.Шафиева, 29);

С.С.Онищенко, избирательный округ № 4, – в 17 часов в школе № 34 (ул.Чехова, 12);

Ш.И.Булатов, избирательный округ № 4, – в 17 часов в школе № 34 (ул.Чехова, 12);

А.В.Шкурко, избирательный округ № 5, – в 18 часов в детском клубе посёлка Шахтау (ул.К.Либкнехта, 14);

В.В.Петров, избирательный округ № 5, – в 18 часов в детском клубе посёлка Шахтау (ул.К.Либкнехта, 14);

А.Р.Асфандиярова, избирательный округ № 6, – в 17.30 в Стерлитамакской картинной галерее – филиале БГХМ имени М.В.Нестерова (ул.Коммунистическая, 84).

Н.Ю.Баринова, избирательный округ № 6, – в 16 часов в Стерлитамакском институте Восточной экономико-юридической гуманитарной академии (ул.Артёма, 146 «а»);

А.А.Спиридонов, избирательный округ № 7, – в 17 часов в школе № 30 (ул.Коммунис­тическая, 10);

З.Я.Ишбаев, избирательный округ № 7, – в 17 часов в кабинете № 1 музыкальной школы № 1 (ул.Артёма, 49);

С.Ф.Ковальская, избирательный округ № 8, – в 17 часов в территориальной общественной приёмной полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе по г.Стерлитамаку (ул.Худайбердина, 91);

Р.Р.Даминев, избирательный округ № 8, – в 16 часов в Стерлитамакском филиале УГНТУ (пр.Октября, 2, кабинет № 220);

А.А.Подобный, избирательный округ № 9, – в 16 часов в ГДК (пр.Октября, 35);

С.Е.Подцепняк, избирательный округ № 10, – в 17 часов, ул.Худайбердина, 122 (вход с торца здания);

И.Ю.Шагимарданова, избирательный округ № 10, – в 17 часов в школе № 29 (ул.Л.Толстого, 9);

И.З.Мухамедьянов, избирательный округ № 11, – в 17 часов в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже (ул.Николаева, 124);

А.А.Андреев, избирательный округ № 12, – в 18 часов в школе № 19 (ул.Воинов-Интернационалистов, 29);

А.С.Боруксон, избирательный округ № 12, – в 18 часов во Дворце пионеров и школьников (пр.Ленина, 47).

20 июня

О.Ю.Никифоров, избирательный округ № 11, – в 18 часов в Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже (ул.Николаева, 124).

28 июня

В.Б.Ануфриев, избирательный округ № 3, – в 17 часов в СПЦ «Михайловский» (ул.Шафиева, 29).

Президиум Совета городского округа

город Стерлитамак

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