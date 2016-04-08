«Надежда» – с серебряными медалями

С 31 мая по 3 июня в Стерлитамаке проходили республиканские соревнования по футболу на призы Всероссийского клуба «Кожаный мяч» среди юношей младшей возрастной группы (2006-2007 годов рождения). В финале республиканского этапа приняли участие 11 команд.

После предварительных игр в трёх подгруппах в финал турнира вышли команды «Салям» (Уфа), «Надежда» (Стерлитамак), «Медведь» (Нефтекамск) и «Феникс» (Межгорье). В стыковом матче за первое место встречались уфимцы и стерлитамакская «Надежда» – гости из Уфы оказались сильнее и победили со счётом 4:1.

Воспитанники тренера ЦВР «Надежда» Артёма Самойлова завоевали серебряные медали; бронзовые – получили нефтекамцы. Вторая стерлитамакская команда – «Факел» (тренеры Александр Феофанов и Марат Гафиятуллин) – заняла девятое место. В числе лучших игроков – Айдар Ишемьяров и Никита Колосков.

Команды-победительницы были награждены кубками, медалями, грамотами, а лучшие игроки – памятными подарками Министерства молодёжной политики Республики Башкортостан и Республиканской федерации футбола.

Олег ПЕРШИН

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