Налоги – это основа, на которой держится государство

Владимир Иванович Куликов, глава администрации ГО г.Стерлитамак:

– Одна из первостепенных обязанностей гражданина – своевременно и в полном объёме платить налоги. Налоги – это та основа, на которой держится любое государство. При этом в корне неверно полагать, что наши налоги идут исключительно на содержание армии или, к примеру, государственных служащих. В первую очередь, из наших с вами налогов складывается заработная плата бюджетников: врачей, полицейских, учителей, воспитателей детских садов и представителей многих других профессий. Уверен, все согласятся, что люди, которые учат наших детей, которые лечат нас и наших близких, которые сохраняют безопасность и порядок на улицах нашего города, должны получать достойную оплату собственного труда.

При этом налоги – это не только зарплата бюджетников. Это ещё и строительство социальных объектов, ремонт дорог и многое другое. Именно на эти средства в прошлом году мы отремонтировали 222 тысячи кв. метров проезжей части в черте города, в том числе был проведён ямочный ремонт на общей площади 16 тысяч кв. метров. За последние несколько лет мы построили 4 новых детских сада, реконструировали 9 зданий, в которых также организованы дошкольные группы. В конце прошлого года в Стерлитамаке была построена и открылась самая большая в республике школа – на 1000 мест. Она оснащена в соответствии со всеми современными требованиями, имеет два бассейна, спортзалы, лингафонные и другие специализированные кабинеты. Сейчас ведётся строительство ещё одной школы на 1225 человек. Буквально пару месяцев назад была построена новая пожарная часть и открыта дополнительная подстанция «Скорой помощи» в западной части города.

В ближайших планах муниципалитета – возведение ещё нескольких школ, в том числе и в посёлке Шахтау; строительство кольцевых развязок на перекрёстке улиц К.Муратова и Коммунистической и возле старого кладбища; реконструкция стадиона «Строитель» и строительство лыжероллерной трассы за стадионом «Содовик». Своевременная выплата заработной платы, все городские преобразования могут быть реализованы только при активной поддержке самих жителей Стерлитамака, в том числе – при своевременной оплате налогов.

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