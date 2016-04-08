Нам славы не нужно, порядок давай!
Прошла акция «Чистый берег»
Чтобы дети не курили и не употребляли алкоголь, в СМИ их реклама запрещена. У фильмов и телепередач, содержащих сцены с алкоголем и табаком, автоматически поднимается возрастной рейтинг. Люди, расслабляющиеся на природе при помощи алкоголя и сигарет, зачастую не думают об окружающих. И уж тем более в их головы даже не закрадывается мысль о том, что оставленные после пикника пивные банки, водочные бутылки, пластиковые стаканы, пачки из-под сигарет и другие свидетельства весёлого времяпрепровождения будут убирать дети.
Экобригада «Берегиня» детского экологического центра каждый год очищает берега стерлитамакских рек. В этом году экодесант высадился на берегу Ашкадара напротив городского пляжа. Это место популярно у горожан, а потому пестрит следами кострищ и мусорными кучами. Ребята быстро разбирают резиновые перчатки и мешки для мусора и мгновенно рассредотачиваются. С фотокором просим экопатрульных стать кучнее и повернуться лицом к камере. В ответ слышим недовольное:
– Нам слава не нужна. Мы сюда не на фотосессию приехали, а мусор убирать! Хотим сделать город чище и красивее. Пока будем позировать, дождь пойдёт, берег так и останется грязным.
Алексей Снегов и Владислав Чернов быстро наполнили свои мешки и помогли другим нести тяжёлые мусорные пакеты в общую кучу. Настоящие джентльмены! Не прошло и получаса, как все мешки заполнились.
– Мы и раньше-то старались не мусорить, когда отдыхали с семьёй на природе, – утирая пот со лба, говорит Валерия Юмадилова, – а теперь только с мусорными мешками выезжать будем. Я за этим сама прослежу!
Если взрослые не понимают или не хотят соблюдать элементарные правила, может быть, этому их научат более сознательные дети?
Ольга КИСЕЛЁВА