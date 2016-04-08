Нам славы не нужно, порядок давай!

Прошла акция «Чистый берег»

Чтобы дети не курили и не употребляли алкоголь, в СМИ их реклама запрещена. У фильмов и телепередач, содержащих сцены с алкоголем и табаком, автоматически поднимается возрастной рейтинг. Люди, расслабляющиеся на природе при помощи алкоголя и сигарет, зачастую не думают об окружающих. И уж тем более в их головы даже не закрадывается мысль о том, что оставленные после пикника пивные банки, водочные бутылки, пластиковые стаканы, пачки из-под сигарет и другие свидетельства весёлого времяпрепровождения будут убирать дети.

Экобригада «Берегиня» детского экологического центра каждый год очищает берега стерлитамакских рек. В этом году экодесант высадился на берегу Ашкадара напротив городского пляжа. Это место популярно у горожан, а потому пестрит следами кострищ и мусорными кучами. Ребята быстро разбирают резиновые перчатки и мешки для мусора и мгновенно рассредотачиваются. С фотокором просим экопатрульных стать кучнее и повернуться лицом к камере. В ответ слышим недовольное:

– Нам слава не нужна. Мы сюда не на фотосессию приехали, а мусор убирать! Хотим сделать город чище и красивее. Пока будем позировать, дождь пойдёт, берег так и останется грязным.

Алексей Снегов и Владислав Чернов быстро наполнили свои мешки и помогли другим нести тяжёлые мусорные пакеты в общую кучу. Настоящие джентльмены! Не прошло и получаса, как все мешки заполнились.

– Мы и раньше-то старались не мусорить, когда отдыхали с семьёй на природе, – утирая пот со лба, говорит Валерия Юмадилова, – а теперь только с мусорными мешками выезжать будем. Я за этим сама прослежу!

Если взрослые не понимают или не хотят соблюдать элементарные правила, может быть, этому их научат более сознательные дети?

Ольга КИСЕЛЁВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104