Напал на киоск

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в разбое с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья.

В феврале этого года гражданин в состоянии алкогольного опьянения совершил разбойное нападение на торговый киоск, использовав незаряженный пневматический пистолет.

Однако продавец оказала сопротивление грабителю, зажав створкой двери его руку, а сама успела вызвать сотрудников полиции. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам, изъяв пистолет.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления.

Прокуратура направила уголовное дело в городской суд.

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