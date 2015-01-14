Напал на киоск
Прокуратура города утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в разбое с угрозой насилия, опасного для жизни или здоровья.
В феврале этого года гражданин в состоянии алкогольного опьянения совершил разбойное нападение на торговый киоск, использовав незаряженный пневматический пистолет.
Однако продавец оказала сопротивление грабителю, зажав створкой двери его руку, а сама успела вызвать сотрудников полиции. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам, изъяв пистолет.
Обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления.
Прокуратура направила уголовное дело в городской суд.
Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104
Автор: Администратор (7 Июн 2017). Рубрика: Лента новостей, Происшествия. Вы можете отслеживать комментарии через RSS 2.0. Вы можете пропустить до конца и оставить комментарий. Обратные ссылки отключены.