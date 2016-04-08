Наши на «Празднике гармони»
Гармонь, пожалуй, – один из самых любимых народных инструментов. Сколько песен, стихов и частушек сложено о гармошке – не счесть. Сколько праздников и фестивалей гармони ежегодно проходят по всей нашей необъятной стране! В Башкортостане с 2003 года праздник гармони «Монга бай гармун байрамы» («Праздник чарующей звуками гармони») принимает город Янаул. Основоположником и инициатором его проведения был Фатых Иксанов, заслуженный деятель искусств РБ. Проводится праздник один раз в два года.
В нашем городе конкурс «Играй, гармонь» известен с 2005 года. За это время в республиканском празднике приняли участие победители городских отборочных туров «Праздник гармони» Фаукат Харисов, Дамир Мухамедьянов, Василий Гаврилов, Ильхам Хамитов, Владимир Бабичев, Флорит Каюпов.
На это раз в Янауле собрались представители 7 городов и 31 района нашей республики, а также гармонисты из Пермского края, Ханты- Мансийского автономного округа, Татарстана и Удмуртии. В мастерстве владения народным инструментом померились силами около 300 человек: 34 ансамбля и 70 солистов. Оценивало участников жюри под председательством артиста Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова, народного артиста Республики Башкортостан Халита Фатихова.
В этом году Стерлитамак на фестивале представляли победители городского отборочного тура «Праздник гармони-2017» Ильхам Хамитов, Флорит Каюпов и Радик Галимзянов.
Радик Галимзянов и Флорит Каюпов по итогам конкурса награждены дипломами в номинации «За сохранение исполнительских традиций», Ильхам Хамитов получил диплом за участие.
По словам организаторов и членов жюри, в этом году борьба среди конкурсантов была очень серьёзной, что не мешало участникам поддерживать друг друга: на конкурсе царила тёплая, дружественная атмосфера, люди из разных городов и сёл охотно делились друг с другом своим исполнительским мастерством, тонкостями игры на гармони.
В.НАЗЫРОВА