Наши на «Празднике гармони»

Гармонь, пожалуй, – один из самых любимых народных инструментов. Сколько песен, стихов и частушек сложено о гармошке – не счесть. Сколько праздников и фестивалей гармони ежегодно проходят по всей нашей необъятной стране! В Башкортостане с 2003 года праздник гармони «Монга бай гармун байрамы» («Праздник чарующей звуками гармони») принимает город Янаул. Основоположником и инициатором его проведения был Фатых Иксанов, заслуженный деятель искусств РБ. Проводится праздник один раз в два года.

В нашем городе конкурс «Играй, гармонь» известен с 2005 года. За это время в республиканском празднике приняли участие победители городских отборочных туров «Праздник гармони» Фаукат Харисов, Дамир Мухамедьянов, Василий Гаврилов, Ильхам Хамитов, Владимир Бабичев, Флорит Каюпов.

На это раз в Янауле собрались представители 7 городов и 31 района нашей республики, а также гармонисты из Пермского края, Ханты- Мансийского автономного округа, Татарстана и Удмуртии. В мастерстве владения народным инструментом померились силами около 300 человек: 34 ансамбля и 70 солистов. Оценивало участников жюри под председательством артиста Башкирской государственной филармонии им. Х.Ахметова, народного артиста Республики Башкортостан Халита Фатихова.

В этом году Стерлитамак на фестивале представляли победители городского отборочного тура «Праздник гармони-2017» Ильхам Хамитов, Флорит Каюпов и Радик Галимзянов.

Радик Галимзянов и Флорит Каюпов по итогам конкурса награждены дипломами в номинации «За сохранение исполнительских традиций», Ильхам Хамитов получил диплом за участие.

По словам организаторов и членов жюри, в этом году борьба среди конкурсантов была очень серьёзной, что не мешало участникам поддерживать друг друга: на конкурсе царила тёплая, дружественная атмосфера, люди из разных городов и сёл охотно делились друг с другом своим исполнительским мастерством, тонкостями игры на гармони.

В.НАЗЫРОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104