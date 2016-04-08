Не платил и не буду?

Прокуратура Стерлитамака направила в суд уголовное дело по факту неоднократного уклонения от уплаты алиментов. По решению суда от 2012 года, 40-летний местный житель был обязан выплачивать алименты на содержание своего ребёнка. В 2016 году он привлекался к административной ответственности за невыплату алиментов.

Однако нерадивый отец после двух судов должных выводов для себя не сделал, и, будучи здоровым и трудоспособным, продолжил уклоняться от исполнения решения. Всего он задолжал ребёнку свыше 73 тысяч рублей. В ходе дознания обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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