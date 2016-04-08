О чём нынче «Кошкин дом»?

Сказка для детей, а мораль для взрослых

Есть в русском драматическом театре старая добрая традиция: ставить новую сказку в канун Дня защиты детей. Есть и славный обычай: следовать принципу «Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок».

Спектакль «Кошкин дом» режиссёра-постановщика Людмилы Исмайловой начался необычно. На сцену вышли пионеры 30-х годов в светлых панамах, шортах, рубашках и, конечно, с барабаном и горном. Был у них один отстающий – толстый недотёпа Вовка (Ильдар Сахапов). Он вечно опаздывал, вставал не туда, а его старательно поправляли и воспитывали. Пионеры не могли относиться равнодушно к своему товарищу, соблюдая мушкетёрское правило «Один – за всех, и все – за одного!». Они-то и сыграли пьесу Самуила Маршака «Кошкин дом».

Креативная и гламурная, успешная, по нашим понятиям, домовладелица представлялась детям жадной хвастливой мещанкой, ограниченной индивидуалисткой, равнодушной к бедам своих ближних.

Актриса Светлана Гиниятуллина играла кокетливую, жеманную ломаку, которая, намеренно вызывая зависть, показывала своим гостям мебель, зеркала и пианино – символ приобщения к высокому. Играть на нём было необязательно. На очаровательную Кошку хотелось смотреть и смотреть, если бы не супружеская чета Козы (Анжелика Гришкина) и Козла (Александр Чесноков). Эта сладкая парочка словно выпорхнула из рассказов Михаила Зощенко. У Козла глуповато-честный вид порядочного человека даже тогда, когда он воровал герань с подоконника. Коза – властная, хамоватая, почитающая всех нулями, а единицею себя любимую. Главную партию в доме играет именно она. Рога-то у Козы острые, такие же, как язык – и сплетню сочинит, и оболжёт, и пристыдит.

Курица (Алина Ваулина) и Петух (Артемий Зайцев) – тоже образцовые муж и жена. Курица – хорошая хозяйка. Любит сплетничать, давать советы, осудить тех, кто варит суп не по её рецептам. Петух для неё – идеал, только потому, что он, по сути, её собственность. Она гордится его талантами, как водитель мощным мотором новенького авто.

Не знаю, как взрослым, а сидящим рядом со мной ребятишкам больше всего понравились Петух и Свинья. Мой сосед – десятилетний Тимур – всё время восхищался Петухом:

– Во даёт! Скакнул-то как, не у всякого так получится! – И дальше одни восклицательные знаки… Но вскоре Свинья отбила Тимура у Петуха. Ильдар Сахапов, который способен сыграть кого угодно: жгучего мачо, нежную даму, аристократа, приказчика, романтика и даже свой портрет, изобразил Свинью так, что затмил всех Кошкиных гостей. Немалую роль

в перевоплощении артиста сыграл костюм. Представьте себе солидного Ильдара в розовом сарафане с рюшечками и бантиками, в шляпке нэпманши и с физиономией самодовольной мещанки. Взрослые восторгались внешним видом. Детей до слёз смешило независимое и раскованное поведение хрюшки, воспитанной в провинциальном свинарнике.

Котята (Елизавета Тодорова и Регина Рушатова) выглядели несчастными, голодными, оборванными и совершенно не приспособленными к жизни ребятишками. Во время молодости Маршака беспризорниками часто становились выброшенные на улицу дети из благородных семей, которые разметала революция. Поэтому, скорее всего, у богатенькой Кошки со знаменитым предком вдруг объявились беспризорные племянники. К тому же, дворник Василий (Денис Хисамов) выказал себя преданным, бескорыстным слугой – чистый Фирс из «Вишнёвого сада». Может быть, Самуил Яковлевич и ушёл в детскую литературу из-за того, что об этом нельзя было писать не в сказках?

А что олицетворял новый Кошкин дом, построенный Василием и котятами, то есть пионерами, спаянными девизом «Один – за всех, и все – за одного»? Стоит задуматься.

Сказка оделась в декорации художника-постановщика Натальи Беловой. Благодаря оформлению спектакля остро ощущалась атмосфера 30-х годов, что сделало спектакль историей з реальной российской жизни. Когда загорелся Кошкин дом, и на сцене «заполыхали» лоскуты пунцовой материи, мой сосед Тимур поднял глаза к потолку, вздохнул и изрёк:

– Реализм!

Дети, посмотревшие постановку, выразили бурный восторг. Значит, спектакль удался. Ребятишкам ведь не заморочишь голову мнимыми ценностями.

Евгения ДЬЯКОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104