О чём нынче «Кошкин дом»?
Сказка для детей, а мораль для взрослых
Есть в русском драматическом театре старая добрая традиция: ставить новую сказку в канун Дня защиты детей. Есть и славный обычай: следовать принципу «Сказка – ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок».
Спектакль «Кошкин дом» режиссёра-постановщика Людмилы Исмайловой начался необычно. На сцену вышли пионеры 30-х годов в светлых панамах, шортах, рубашках и, конечно, с барабаном и горном. Был у них один отстающий – толстый недотёпа Вовка (Ильдар Сахапов). Он вечно опаздывал, вставал не туда, а его старательно поправляли и воспитывали. Пионеры не могли относиться равнодушно к своему товарищу, соблюдая мушкетёрское правило «Один – за всех, и все – за одного!». Они-то и сыграли пьесу Самуила Маршака «Кошкин дом».
Креативная и гламурная, успешная, по нашим понятиям, домовладелица представлялась детям жадной хвастливой мещанкой, ограниченной индивидуалисткой, равнодушной к бедам своих ближних.
Актриса Светлана Гиниятуллина играла кокетливую, жеманную ломаку, которая, намеренно вызывая зависть, показывала своим гостям мебель, зеркала и пианино – символ приобщения к высокому. Играть на нём было необязательно. На очаровательную Кошку хотелось смотреть и смотреть, если бы не супружеская чета Козы (Анжелика Гришкина) и Козла (Александр Чесноков). Эта сладкая парочка словно выпорхнула из рассказов Михаила Зощенко. У Козла глуповато-честный вид порядочного человека даже тогда, когда он воровал герань с подоконника. Коза – властная, хамоватая, почитающая всех нулями, а единицею себя любимую. Главную партию в доме играет именно она. Рога-то у Козы острые, такие же, как язык – и сплетню сочинит, и оболжёт, и пристыдит.
Курица (Алина Ваулина) и Петух (Артемий Зайцев) – тоже образцовые муж и жена. Курица – хорошая хозяйка. Любит сплетничать, давать советы, осудить тех, кто варит суп не по её рецептам. Петух для неё – идеал, только потому, что он, по сути, её собственность. Она гордится его талантами, как водитель мощным мотором новенького авто.
Не знаю, как взрослым, а сидящим рядом со мной ребятишкам больше всего понравились Петух и Свинья. Мой сосед – десятилетний Тимур – всё время восхищался Петухом:
– Во даёт! Скакнул-то как, не у всякого так получится! – И дальше одни восклицательные знаки… Но вскоре Свинья отбила Тимура у Петуха. Ильдар Сахапов, который способен сыграть кого угодно: жгучего мачо, нежную даму, аристократа, приказчика, романтика и даже свой портрет, изобразил Свинью так, что затмил всех Кошкиных гостей. Немалую роль
в перевоплощении артиста сыграл костюм. Представьте себе солидного Ильдара в розовом сарафане с рюшечками и бантиками, в шляпке нэпманши и с физиономией самодовольной мещанки. Взрослые восторгались внешним видом. Детей до слёз смешило независимое и раскованное поведение хрюшки, воспитанной в провинциальном свинарнике.
Котята (Елизавета Тодорова и Регина Рушатова) выглядели несчастными, голодными, оборванными и совершенно не приспособленными к жизни ребятишками. Во время молодости Маршака беспризорниками часто становились выброшенные на улицу дети из благородных семей, которые разметала революция. Поэтому, скорее всего, у богатенькой Кошки со знаменитым предком вдруг объявились беспризорные племянники. К тому же, дворник Василий (Денис Хисамов) выказал себя преданным, бескорыстным слугой – чистый Фирс из «Вишнёвого сада». Может быть, Самуил Яковлевич и ушёл в детскую литературу из-за того, что об этом нельзя было писать не в сказках?
А что олицетворял новый Кошкин дом, построенный Василием и котятами, то есть пионерами, спаянными девизом «Один – за всех, и все – за одного»? Стоит задуматься.
Сказка оделась в декорации художника-постановщика Натальи Беловой. Благодаря оформлению спектакля остро ощущалась атмосфера 30-х годов, что сделало спектакль историей з реальной российской жизни. Когда загорелся Кошкин дом, и на сцене «заполыхали» лоскуты пунцовой материи, мой сосед Тимур поднял глаза к потолку, вздохнул и изрёк:
– Реализм!
Дети, посмотревшие постановку, выразили бурный восторг. Значит, спектакль удался. Ребятишкам ведь не заморочишь голову мнимыми ценностями.
Евгения ДЬЯКОНОВА