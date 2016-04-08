«Они могут говорить с миром честно!»

Как воспитанники С.И.Щетининой наполняют смыслом будни и праздники

– Дайте лыжню! – весело требует режиссёр, чтобы пронести по коридору реквизит.

– Проходите, пожалуйста, на подмостки, – приглашает ведущий юных актёров.

– Я хочу стать режиссёром и снять продолжение «Звёздных войн»: я получу большие деньги, а зрители – качественную фантастику, – терпеливо даёт интервью девятилетний артист…

В театральной студии «Лидер» – закрытие сезона. Получают красочные свидетельства и выступают «старшики» – так ласково называют здесь учеников старших групп. Они ещё не настоящие актёры, но им веришь. И вот почему.

ПРОБУДИТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ПРИРОДУ

– «Лидер» – это самостоятельное маленькое государство, где дети от 3 до 18 лет обучаются театральному искусству. Я помогаю моим бывшим студентам: каждый из них состоялся в профессии и занят своим делом, но они объединились общей целью – решили под моим патронатом открыть свою школу, – поясняет Светлана Исаевна Щетинина, режиссёр, преподаватель Башкирского республиканского колледжа культуры и искусства, заслуженный работник культуры РБ, лауреат премии им.Гали Ибрагимова.

– Я понаблюдала за тем, как подростки готовятся к выступлению: по-моему, они счастливы.

– Дети чутки к театральному искусству, они изначально тянутся к нему. Противятся лишь тогда, когда понимают: это серьёзный труд, причём коллективный. Но этот труд приносит колоссальную пользу – не в перспективе, а прямо сейчас: смысл занятий не в том, чтобы вырастить актёров, а в том, чтобы дети раскрепостились, научились полноценно общаться и дружить, узнали, что такое радость творческого поиска. В процессе работы страх сцены уходит, ребята приобретают уверенность и из любой жизненной ситуации выходят победителями.

– Быть на сцене, в центре внимания – это не портит подрастающего человека? Не приведут ли театральные подмостки к гордыне и самолюбованию?

– В профессиональных театрах интриги и ссоры из-за ролей, быть может, и не редкость. А студийность предполагает особую атмосферу, где эгоизму нет места. Другое дело – честолюбие: оно должно быть, поэтому я хвалю ребят. Всегда. Каждый из них по-своему талантлив, и наша задача – помочь им раскрыть их индивидуальность, пробудить в них естественную человеческую природу.

– Какими вы хотите видеть ваших студентов и студийцев, решивших связать жизнь с театром?

– Любознательными, ответственными, желающими удивляться и удивлять. Состоявшимися в профессии.

– Вас не тревожит культурный упадок современного мира?

– Тревожит. Тем отраднее, что все мои выпускники востребованы как профессионалы. Драматурги, актёры, организаторы мероприятий, педагоги – они работают в Стерлитамаке, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Москве. Как будто сама природа подталкивает их – они начинают действовать и меняют этот мир к лучшему. Иначе и быть не может: жизнь без театра стала бы масштабной катастрофой. Именно в театр зритель приходит опустошённым, а выходит духовно обновлённым. Я часто бываю в крупных городах и вижу, что театральное искусство осваивает новые формы: становится интерактивным, практикует игровые чтения… Я за театр спокойна: он будет развиваться.

ВЕРНУТЬ ЗРИТЕЛЯМ САМИХ СЕБЯ

«Вы здесь живете не своею жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность. Здесь ваше холодное «я» исчезает… А жажда любви и упоения – в театре она вспыхнет вновь». «Литературные мечтания» В.Г.Белинского из уст девочки-подростка звучат не просто актуально – пронзительно. А вот что думают о театре сами начинающие актёры-школьники:

– Актёр взойдёт на сцену и откроет свою душу…

– Театр – это место, где пахнет кулисами и аплодисментами…

– Где человек может сказать, и все его услышат.

– Так волнительно, когда знаешь: тебя слышат!

Игровые чтения в исполнении одной группы «старшиков» осовременивают детскую классику – рассказы Н.Носова. Выступление другой группы – отличный пример того, что человеку нужен человек: инсценированное детьми стихотворение Л.Зубковой «Ох и Ах» впечатляет больше, чем снятый по нему советский мультфильм. Ещё одна группа сама сочинила монологи и обратилась к зрителям:

– Почему вы не читаете книги?

– С какого понедельника вы начнёте заниматься спортом? С прошлого?

– Уважаемые родители, убедительная просьба: не включайте своим детям тупые мультики! Займитесь детьми самостоятельно!

– Не бейте детей: из-за этого они вырастают не такими хорошими, какими могли бы вырасти…

– Не врите: захлебнётесь во вранье. Сядете в угол и поймёте: ничего нет, всё растворилось в вашей лжи, и вы растворились…

У юных проводников правды, кажется, получается вернуть зрителям самих себя. Мы слушаем актёров и соглашаемся: а ведь лайки и репосты в соцсетях – совсем не то, что нам нужно.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 14 июня 2017 года)

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104