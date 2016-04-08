«От семьи к семье»

По инициативе Молодёжного совета при Совете городского округа город Стерлитамак 4 июня с 11 до 14 часов в Городском дворце культуры (пр.Октября, 35, первый этаж) пройдёт ярмарка обмена детскими вещами «От семьи к семье». Цель – поддержка молодых мам. Принцип ярмарки предельно прост: приносите то, что вам не нужно, забирайте то, что нравится. Значит, пора разобрать шкафы и полки с одеждой, и почему бы не подарить вещам, из которых выросли ваши дети, новую жизнь? Предлагаем участникам акции обменять понравившиеся детские вещи или отдать их безвозмездно.

Условия и правила участия: вещи должны быть в хорошем состоянии, их количество должно быть не менее трёх. Для участия в акции необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 8-917-78-96-570.

Молодёжный совет

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104