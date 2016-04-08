Отфутболить компьютерную зависимость и вредные привычки

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Как тренер-общественник растит мальчишек тружениками и победителями

Имя Анатолия Харламовича Петрова на слуху не только у тех, кто работает на железной дороге или просто любит футбол. А.Х.Петрова знают все, кто хоть однажды всерьёз задумывался: что будет с неприкаянными подростками, которые слоняются без дела?

Сорок лет тренер-общественник приобщает к футболу мальчишек совершенно бесплатно. Дважды в год проводит соревнования между дворовыми командами и детско-подростковыми клубами города. Накануне весеннего чемпионата мы встретились с Анатолием Харламовичем и поговорили о том, как повернуть время вспять – умудриться в наши дни жить с советским запалом, вкладывать в детский спорт собственные силы, средства, время, деньги и быть от этого счастливым.

ЗОЛОТЫЕ ЛАТУННЫЕ МЕДАЛИ

– В прошлом веке начал и продолжаю сейчас, – говорит мой собеседник о деле, которое ему поручил комсомол.

Всё началось с того, что в 1978 году, вернувшись из армии, А.Х.Петров устроился в Стерлитамакское локомотивное депо кузнецом. Ковал болты, шестигранники, накладки на рельсы. Молот и горн были частью его жизни шесть с половиной лет, затем кузнец перешёл в слесари, окончил железнодорожный техникум и много лет руководил бригадой цеха. А тогда, в 1978-м, комитет комсомола предприятия дал 20-летнему Анатолию Петрову поручение:

– Это называлось «Работа с подрастающим поколением в духе патриотического воспитания», – рассказывает он. – В то лето я пришёл в один из дворов в районе железнодорожного вокзала (по улице Семафорной в те годы стояли так называемые «стахановские» дома), собрал ребят лет десяти и задал им вопрос: «Хотите в футбол играть?». Компьютеров не было – дети обожали спорт и туризм. Я стал их тренировать, осенью организовал чемпионат Железнодорожного района. Задумался: где нам взять кубок? Принялся искать. Нашёл в ДСО «Локомотив» кубок 1950-х годов – когда мы его вручали, был просто фурор. В 1980 году я пришёл в детский клуб «Комета» как тренер-общественник. В дворовой хоккейной коробке проводил чемпионаты: по 12 команд собирались. Каждый чемпионат длился месяц, и все ребята участвовали до конца, даже те, кто проигрывал. Призами я занимался сам: брал лощёные листы бумаги и чертил грамоты: красная линия, синяя, зелёная. Мы с моим товарищем Виктором Бобровым мастерили медали (по 40 штук на каждый чемпионат): токарь делал латунные заготовки, а мы их шлифовали, выбивали на них олимпийские кольца. Однажды наши медали забрали на выставку в горком комсомола, а нас премировали, для нас это была большая гордость. Мы с детьми много ездили: я возил их на первенства России по линии железнодорожников в Тамбов, Пензу, Куйбышев, Ульяновск, Моршанск… Ребята отлично выступали. Железнодорожная структура была единой, большое внимание уделялось детскому и взрослому спорту – спасибо начальнику локомотивного депо В.В.Насырову.

«ТЕОРЕТИКИ» И «ФИЗИКИ»

В свои 60 А.Х.Петров выглядит на 45:

– Дети мне дали всё – и радость, и огорчения. Как я полюбил футбол? Мой старший брат играл, и меня лет в семь поставили на ворота – только забыли объяснить, что надо делать. Первый мяч угодил мне в правую коленку, второй – в левую, третий – в лицо. Как я этот футбол ненавидел в тот день! На то, чтобы до него дорасти, понадобилось семь лет. Мне было 14, я выступал за школьную сборную во всех видах спорта, и однажды в летнем школьном лагере физрук попросил меня собрать команду, чтобы сыграть в футбол с соседним лагерем.

С этого всё и началось. Затем я во дворе проводил чемпионаты для мальчишек, потом ночами чертил таблицы на ватмане – вносил в них названия команд, счёт, результат. Таблицы вывешивали в школе, и мне нравилось, что мои старания и нашу детскую игру все видели.

– Спортивные дети отличаются от неспортивных?

– Детей, далёких от спорта, я условно называю «теоретиками», а спортсменов – «физиками». «Физики» шустрее, они какие-то огненные. Физическая нагрузка даёт им силу, выносливость, здоровье. И развивает мышление: мы в детско-подростковом клубе «Комета» проводим и теоретические занятия по футболу. Прорабатываем ошибки: проиграли – значит, недоработали. Учим думать, как вести себя на поле, а не бежать сломя голову. Нужно мыслить, как игрок, который атакует. Проигрыш – это повод понять, что в следующий раз надо сделать что-то по-другому. Дети и от теоретических занятий не отказываются, приходят, им интересно. Кстати, неспособных к этому виду спорта детей не бывает: если у ребёнка есть желание, всё получится. Многие мои воспитанники и сегодня продолжают играть, уже во взрослых командах: Тимур Рахматуллин, Женя Ронжин, Дмитрий Ворошилин, Андрей Рассказанов и многие другие из тех, кто защищал честь Стерлитамака и Башкирии на соревнованиях.

– Некоторые родители не могут найти общий язык с родными детьми, а вы ладите с чужими. Как вам это удаётся?

– Наверное, я умею с ними общаться: ставлю себя вровень с ними, не говорю свысока, не смотрю сверху вниз. Я понимаю ребят, отношусь к ним по-отцовски, ведь у меня самого двое детей и двое внуков. На тренировках иногда случаются травмы – дети, бывает, плачут. По голове погладишь, скажешь доброе слово – глядишь, всё в порядке, снова выходят играть. Я точно знаю: прежде, чем подростков чему-то учить, надо добиться у них уважения. Многие родители моих воспитанников приходят ко мне и благодарят. Значит, я на правильном пути.

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 1 июня 2017 года)

Полина АРСЕНЬЕВА

P.S. Чтобы бесплатно учиться играть в футбол, школьники с 1 сентября могут записываться в детско-подростковый клуб «Комета».

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