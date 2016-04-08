Открыта мемориальная доска Елене Георгиевне Щеблановой

Особый интерес вызывают люди, сыгравшие значительную роль в развитии города, оставившие о себе добрую память. В этом ряду почётных граждан Стерлитамака Елена Георгиевна Щебланова по праву занимает одно из первых мест.

Елена Георгиевна прожила удивительную жизнь – долгую, яркую, насыщенную. В 1949 году она оказалась в Стерлитамаке, насчитывавшем менее семидесяти тысяч жителей, отличавшемся непролазной грязью и дощатым железнодорожным вокзалом. Начала работать сменным химиком на содовом заводе, трудилась заведующей лабораторией, начальником участка ОТК; в 1962 году была избрана секретарём парткома завода; а с 1966 по 1985 год руководила городской партийной организацией – была первым секретарём горкома КПСС. После выхода на заслуженный отдых Е.Г.Щебланова вела большую работу в городском совете ветеранов.

Трудно перечислить, сколько было в те годы построено заводов, фабрик, школ и больниц, дворцов культуры, спортсооружений. Только численность населения в Стерлитамаке выросла в четыре раза!

В течение 18 лет Елена Георгиевна Щебланова избиралась депутатом Верховного Совета БАССР. Была активным, инициативным депутатом; участвовала в работе съездов КПСС, решала многие проблемные для нашего города вопросы в союзных министерствах и ведомствах. К примеру, нынешние корпуса СФ УГНТУ или мост через Белую построены благодаря ей. Делала свою работу честно, профессионально, была всегда предельно тактичной, но и настойчивой, иногда, если необходимо, жёсткой, и всегда требовательной, прежде всего, к себе самой.

Е.Г.Щебланова награждена орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд».

8 июня на стене доме по ул.Суворова, где в скромной квартире жила Елена Георгиевна, была открыта мемориальная доска – сделан, будем считать, первый шаг по увековечению светлой памяти этого неугомонного человека, единственной женщины, руководившей вторым по величине городом республики. Пришли представители всех поколений стерлитамакцев и, конечно, «старая» гвардия – помощники и соратники, ученики Елены Георгиевны. В торжественной церемонии участвовали глава администрации городского округа город Стерлитамак В.И.Куликов, председатель городского Совета А.А.Ширяев, депутат Государственной Думы третьего созыва М.Г.Хакимов, сын Елены Георгиевны Александр Петрович, участник Великой Отечественной войны П.А.Кузнецов; выступили с тёплыми воспоминаниями о поистине легендарной женщине Н.Ф.Исачкин – бывший секретарь горкома КПСС, В.И.Ядренников, возглавлявший в те времена орденоносный трест «Стерлитамакстрой», почётный гражданин Стерлитамака А.С.Семёнов.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104