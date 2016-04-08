Парламентский час в Стерлитамаке

Депутат Госдумы – о заседаниях, проектах и дисциплине

Механизмы принятия федеральных законов, особенности работы в высших эшелонах власти интересны многим, в том числе и региональным законодателям. На встречу с депутатом Государственной Думы РФ А.Н.Изотовым в администрацию города пришли его коллеги: депутаты Госсобрания – Курултая РБ и местного Совета, представители муниципальной власти.

Алексей Изотов рассказал об изменении графика – раньше депутаты проводили по две недели в месяц в регионах, сейчас на их посещение отводится одна неделя. В Москве понедельник депутатам отдан для самостоятельной работы. Во вторник и четверг идут чтение и обсуждение законопроектов в профильных комитетах. Пленарные заседания в здании на Охотном Ряду проходят по средам и пятницам.

– Теперь за пропуск заседаний серьёзно штрафуют, – пояснил Алексей Николаевич. – Отсутствие сразу заметно, так как во время пленарных заседаний необходимо трижды в день проходить регистрацию. Если в предыдущие созывы были те, кто отсутствовал в парламенте годами, то теперь за пропуск шести пленарных сессий лишают месячной зарплаты. При игнорировании 60 заседаний лишают статуса депутата. Четыре законодателя нового созыва уже сложили свои полномочия. Последним из них был Марат Сафин (известный в прошлом теннисист – авт.), который признался в интервью журналистам, что такая дисциплина не для него.

В региональную неделю депутаты Госдумы из Башкортостана объезжают муниципальные районы, организуют приёмы граждан. За 7 региональных недель в республике прошли 38 приёмов, поступило 401 обращение, 113 из них – по нашему городу.

Как правило, депутаты заняты в различных комитетах Госдумы: по строительству, энергетике, транспорту, экологии, культуре и т.д. Алексей Изотов работает в комитете по финансовым рынкам, курирующем банковский сектор, некоммерческие и микрофинансовые организации, рынок ценных бумаг, страховые компании, денежно-кредитную политику. Кроме того, наш земляк входит в экспертный совет Госдумы по местному самоуправлению и группу по взаимодействию с такими странами, как Япония, Австралия, Иран, Канада. По словам депутата, наиболее активное взаимодействие идёт с Японией, имеющей к нашей стране территориальные претензии.

Алексей Николаевич раскрыл принципы формирования бюджета РФ. Увеличение акцизных сборов с продажи нефти, газа, алкоголя и табачных изделий должны сбалансировать федеральную казну. Изменений в системе налогообложения в ближайшие три года не ожидается.

Участники встречи узнали подробности некоторых законов, принятых Госдумой седьмого созыва. Например, были приняты поправки в закон об ОСАГО, и сегодня ущерб пострадавшим водителям не возмещают деньгами (кроме особых случаев), а ремонтируют автомобиль.

Россия переходит на собственную платёжную систему «Мир». Сделано это для обеспечения национальной финансовой безопасности. Свои платёжные системы есть у большинства мировых держав. До 1 января 2018 года на карты «Мир» переведут всех бюджетников страны. В настоящее время устанавливается взаимодействие с другими крупнейшими платёжными системами, чтобы россияне могли рассчитываться по карте «Мир» и снимать по ней наличные за рубежом.

Алексей Изотов также говорил о законопроектах, в разработке которых он принимает непосредственное участие. Сюда входят регулирование тарифов по теплоснабжению, закон об агломерации, защита интересов малых и средних предприятий. Два законопроекта были инициированы администрацией г.Стерлитамака – поправка в КоАП РФ в части наказания недобросовестных перевозчиков и проблема ликвидации наружной рекламы.

– Ещё одна непростая тема для местных властей – законопроект о гуманном отношении к животным, – сообщил депутат. – Он предусматривает отлов диких кошек и собак, их стерилизацию, вакцинацию, поиск старых или новых хозяев, наконец, биркетирование и выпуск на волю. Вопрос, будут ли муниципалитеты получать достаточно средств на выполнение всех процедур? Застрелить животное дешевле и проще, но существует теория, что на его кормовую базу (свалки и т.д.) обязательно придёт дикий зверь из леса, возможно, бешеный. И люди окажутся в куда более серьёзной опасности, чем сейчас. То есть выполнение этих процедур заключается не только в гуманном отношении, но и в здравом смысле.

Во второй половине встречи депутаты Совета городского округа озвучили свои вопросы и предложения. Муниципальных законодателей интересовали темы благоустройства, лекарственного обеспечения диабетиков и онкологических больных, перспективы принятия закона «О детях войны», ремонт детской больницы по ул.Нагуманова и многое другое. На одни вопросы Алексей Николаевич отвечал сразу, другие брал на карандаш, третьи – отнёс к компетенции исполнительной власти. Завершая встречу, Изотов призвал сформулировать две-три основные проблемы города, которые требуют решения на республиканском и федеральном уровнях.

Н.ВАВИЛОВ

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