Подпишитесь на «СР» в библиотеках

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Уважаемые читатели! Подписаться на газету «Стерлитамакский рабочий» по редакционным (самым низким ценам) вы можете в 13 библиотеках города. Их адреса: ул.Гоголя, 94; Коммунистическая, 2; пр.Ленина, 20 и 30; пр.Октября, 30 и 43; Шафиева, 9; Элеваторная, 116; Дружбы, 37 «а»; Менделеева, 6; Щербакова, 7; Ломоносова, 29; Сакко и Ванцетти, 55.

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