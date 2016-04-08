Поклонились героям Великой Отечественной

22 июня – День памяти и скорби

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» – эти строчки песни из кинофильма «Офицеры» приходят на ум в День памяти и скорби и в День Победы.

76 лет назад фашистская Германия напала на Советский Союз. Из Стерлитамака на Великую Отечественную войну было призвано 16 тысяч бойцов, более половины из них погибли. Двадцать стерлитамакцев удостоены звания Героя Советского Союза.

Сегодня о героях войны вспоминают их дети, внуки и правнуки. В сквере имени Жукова представители администрации города, общественных организаций, школьники возложили цветы к мемориалу погибших горожан.

Заместитель главы администрации Альберт Шайхутдинов отметил, что в этот день мы вспоминаем не вернувшихся с боевых сражений, а также тех, кто нёс трудовую вахту на заводах и фабриках. Этим людям мы обязаны жизнью под мирным небом. Альберт Наилевич, обращаясь к школьникам, просил всегда помнить об этом.

Третьеклассница Милана Кецелева знает и помнит о подвиге своего прадеда Миннибая Исмагиловича Зиганшина. В День Победы она вместе с родителями прошла в строю «Бессмертного полка» и с гордостью несла фотографию прадеда. Он для неё – герой. И сегодня она вместе с одноклассниками и друзьями принесла алые гвоздики, чтобы преклонить колени перед мемориалом павших.

Великая Отечественная война напоминает о себе и сейчас, спустя 76 лет. Об этом говорил председатель городского совета ветеранов Талгат Габитов. Поисковые отряды каждый год находят останки солдат, возвращают им имена. Многие защитники Родины до сих пор считаются пропавшими без вести.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104