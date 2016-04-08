Повзрослели внуки. Но «СР» – со мной!

(Ностальгическое)

Сколько себя помню, у нас всегда была любимая газета «Стерлитамакский рабочий». Наверное, не было дома, семьи, где бы её не выписывали в те годы. В памяти остались воспоминания детства, как папа вслух читал нам интересные публикации. Особенно запомнились язвительные выступления «Кузьмы Рашпиля». Была такая сатирическая газета в газете, бичевавшая хулиганов, жуликов, воров, бракоделов, тунеядцев…

Родители знали имена всех журналистов городской газеты: Евгения Леднева, Бориса Анцыгина, Людмилы Станковой, Владимира Шестова, Валерия Агеева, фотокорреспондента Алексея Привалова… На слуху была и фамилия тогдашнего редактора газеты Натана Моисеевича Бенина, которого потом сменил Гадий Мухамадиевич Арсланов.

С тех пор утекло немало воды. Мы уже состарились, повзрослели наши дети, взрослыми стали даже внуки. А «Стерлитамакский рабочий» по-прежнему остаётся моим неизменным спутником.

Люблю читать городские новости, репортажи, статьи и очерки об интересных людях города. Завела привычку собирать в отдельные папки вырезки понравившихся материалов. Особенно нравятся публикации из истории города, о ветеранах войны и труда. Всё это мне очень близко. Быть может, потому, что я сама из того поколения. И нередко случалось так, что в жизни пересекалась с героями этих публикаций.

С особым волнением прочла статью «Слово о коллеге», посвящённую заслуженному работнику культуры Башкортостана, руководителю народного академического хора «Родина» Дворца культуры завода СК (ныне ГДК) Розалии Александровне Квасневской. Под впечатлением достала из старого семейного альбома пожелтевшую от времени фотографию. И всплыли перед глазами эпизоды из далёкого детства – лета 1955 года. Мне тогда было 15 лет. Не помню уже, как назывался пионерский лагерь, где мы отдыхали. Располагался он у горы Долгой и, по-моему, был тогда единственным на весь город. Старшей вожатой у нас была Розалия Александровна Квасневская, а художественным руководителем – Юрий Михайлович Воронин. Как он виртуозно играл на аккордеоне!

Юрий Михайлович и Розалия Александровна были талантливой, красивой парой. Этот творческий и семейный тандем знал весь город.

Мне, юной пионерке, особенно запомнилось, как Розалия Александровна рассказывала нам, подросткам, о своей поездке в Москву на слёт передовиков. Ярко, красочно описывала она выступление Сталина. Как они слушали его, затаив дыхание.

Уже будучи студентками филологического факультета Стерлитамакского педагогического института (дело было в 1957-1962 годах), мы частенько видели Юрия Михайловича, сидевшего на скамеечке возле своего дома. Он любовался «порхающими» молодыми, красивыми студентками. А мы гордо проносились мимо, делая вид, что не замечаем его.

Пролетели годы. Как-то раз, проходя мимо знакомого дома, я вновь увидела на той же самой скамеечке Юрия Александровича. Изрядно постаревший, он сидел, задумавшись. Я остановилась и долго смотрела на него. Но он так и не заметил меня. А я так и не решилась окликнуть его. Больше я его не видела…

Э.ЛЕРМАН-АКАТОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104