Поздравляем коллегу!
8 июня в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Башкортостан. По традиции церемония состоялась в Колонном зале Министерства сельского хозяйства РБ. Орденами, медалями, почётными грамотами, званиями и благодарностями отмечены 58 работников промышленности, транспорта и связи, жилищно-коммунального хозяйства, агропромышленного комплекса, пищевой индустрии, государственной службы, муниципального управления, судебной системы, правоохранительных органов, социальных служб, общественного питания и торговли, образования и науки, физкультуры и спорта, печати и СМИ, культуры и искусства.
Среди награждённых – корреспондент нашей газеты Фаяз Юмагузин, которому присвоено почётное звание «Заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан».
Поблагодарив Главу республики, он сказал: «Я расцениваю это звание как награду всему коллективу редакции одной из старейших газет республики, отметившей недавно свой вековой юбилей. Большое спасибо за столь высокую оценку нашей работы».
Мы поздравляем коллегу с высокой наградой.
Поздравляем !!!!!