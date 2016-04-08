Привычка читать

Дорогие читатели!

Один из центральных конфликтов нашей жизни, пожалуй, в том, что у человека есть свои хлопоты и неурядицы, а также радостные моменты, которые ему кажутся вселенской катастрофой или божественным счастьем, или, по крайней мере, обладают для него не меньшей значимостью, но жизнь не останавливается, мир не глохнет и не замирает: по-прежнему, когда тепло, поют птицы, сезоны сменяют друг друга в привычном порядке (хотя бы по календарю), небо по-прежнему высоко над головой, а человек всё ещё ошеломлён, его внутреннее время убежало далеко вперёд и успело вернуться, но вселенная равнодушна: по личным причинам не дрогнул ни один лепесток.

Наверно, в жизни каждого из нас бывают такие моменты. В последние недели я живу в схожей ситуации – ежедневные сводки о тиражах на второе полугодие моей любимой газеты вызывают серьёзную тревогу.

«Стерлитамакский рабочий» – единственная в республике (!) газета, которая выходит 5 раз в неделю. Так, наш читатель получает 250 номеров в год. Газету делают люди, которые по своей системе ценностей и преданности делу остались в 20 веке. Эти люди одинаково хороши при тиражах в сотни тысяч и при 7-тысячном тираже. Нельзя сделать плохо – вот их максима, которая определила их профессиональную состоятельность. Всякое случается, и на солнце бывают пятна, но: судите поэта по лучшим строчкам, учил нас в своё время проф.Зарецкий. Так и в газете. Она подчиняет коллектив своим законам: есть время вычитки и вёрстки, и есть время, когда его нет: тираж уже бежит в типографии.

Сегодня у печатных газет почти нет времени, оно скользит, как шёлковый песок, сквозь пальцы журналистов и корректоров. В нечтении газет я вижу отсутствие привычки их читать. Сегодня читают много: пальчики только успевают проматывать километры новостных лент в социальных сетях, многотысячные группы захватывают новых участников с жадностью, предлагая им сюжеты, содранные из «Постнауки» или «Adme». Культура вдумчивости, осознанности, кайфа от работы, которую тебя заставил сделать автор текста, – всё это стремительно уходит. Наступила эра безумных и бесконечных отчётов начальству, кратких улыбок от мотивирующей открытки («Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Сделай послезавтра – и тогда у тебя будет два свободных дня!»), длинного списка дел и назойливого беспокойства, что не успею всё сделать. И в этой сумятице истинным блаженством могут стать чашка кофе или травяного чая, ненадолго умолкнувший телефон, газета, интересная книжка. Можете вспомнить, когда вы в последний раз так проводили время? А помните ли вы атмосферу библиотек? Громко тикающие в тишине часы, шелестящие страницы, бесшумные библиотекари, заполняющие формуляры, – помните?

Я не устану говорить, что настоящий горожанин – это тот, кто интересуется городской повесткой, ходит на народные праздники, участвует в городских проектах и выписывает городскую газету. В эту подписную кампанию шикарный подарок нам сделали библиотекари: теперь на «Рабочий» можно подписаться в любой городской библиотеке. Стоимость за 1 номер полугодового комплекта составит всего 6 руб. 24 коп., общая цена за 125 номеров – с июля по декабрь – 780 рублей. Газету вам положат в почтовый ящик. Это прекрасная возможность обзавестись привычкой читать. А это, в свою очередь, гарантированная профилактика старения ума и заносчивости: всегда есть свежая газета и книжка, с которой ещё не знаком.

Гузель СИТДИКОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104