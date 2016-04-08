Приходите за призами!

В редакции «СР» прошёл первый розыгрыш акции «Приз каждую неделю». Победителями стали наши подписчики А.П.Кобельков, А.П.Осипова, А.И.Попов. Вручение призов состоится 9 июня в 10 часов по адресу: ул.Комсомольская, 82, 4-й этаж, приёмная.

Для получения приза при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, ИНН.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104