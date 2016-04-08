Пройдут антитеррористические учения

С 14 по 16 июня на базе АО «Башкирская содовая компания» (производство «Каустик») пройдут тактико-специальные учения «Технология-Стерлитамак-2017»

Правоохранительные органы, органы государственной и муниципальной власти обращаются к жителям и гостям города с просьбой отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам.

Контактные телефоны:

– УМВД России по г.Стерлитамаку: 02, 25-45-31, 43-91-61;

– Отдел ФСБ России по г.Стерлитамаку – 24-07-44;

– ЕДДС г.Стерлитамака: 01 (012 – по сотовой связи), 20-00-45, 20-01-56.

Антитеррористическая комиссия Республики Башкортостан

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104