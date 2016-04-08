Работал без разрешения

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Выяснилось, что в марте текущего года владелец магазина незаконно принял на работу в качестве охранника гражданина Республики Таджикистан. У мигранта отсутствовало разрешение на осуществление трудовой деятельности на территории России.

По данному факту прокуратура возбудила в отношении хозяина магазина административное дело, по результатам рассмотрения которого суд приостановил деятельность индивидуального предпринимателя сроком на 14 суток. Назначенное судом наказание исполнено.

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