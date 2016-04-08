Развлечения на любой вкус

В День защиты детей в парке содовиков были организованы развлечения на любой вкус. Выступили творческие коллективы. Студенты Стерлитамакского многопрофильного колледжа учили ребят рисовать пейзажи и вырезать фигуры из бумаги. Большая очередь выстроилась из желающих нанести на лицо аквагрим. Юные горожане могли получить в дар от начинающих художников города свои портреты. Самые спортивные участвовали в эстафетах, в конкурсе «Папа, мама, я – спортивная семья». Чуть дальше – волонтёры в костюмах пиратов проводили с детьми разные конкурсы. АО «БСК» и сеть магазинов «Фея» приготовили подарки многодетным семьям. Не остались без внимания и некоторые участники праздника – те, кому повезло вытянуть счастливый билет в розыгрыше лотереи.

Альбина РАХИМОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104