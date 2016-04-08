Республика Башкортостан и «Роснефть» укрепляют сотрудничество

Республика Башкортостан и ПАО НК «Роснефть» в рамках XXI Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о расширении сотрудничества. Подписи под документом поставили Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов и Главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Соглашение предполагает участие НК «Роснефть» в реализации социальных проектов, в том числе в области физической культуры и спорта. Правительство Башкортостана в порядке, предусмотренном законодательством, примет меры по стимулированию инвестиционной активности и улучшению условий ведения бизнеса.

– Подписанное сегодня соглашение имеет принципиальное значение для республики. Оно определяет объём и содержание благотворительной программы «Роснефти» в Башкортостане. Документ предполагает реализацию важных социальных проектов, в том числе в муниципалитетах региона, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Перечень объектов формировался с учётом пожеланий муниципалитетов.

– «Роснефть» недавно начала работу в республике, однако наше конструктивное сотрудничество с руководством Башкортостана динамично развивается. Уже есть конкретные результаты совместной работы, имеющие значение как для компании «Башнефть», так и для экономики региона, – отметил Игорь Сечин, комментируя подписание соглашения. – В дальнейшем мы планируем завершить модернизацию уфимской группы заводов, что положительным образом скажется на развитии производственной базы компании. Кроме того, благодаря реализации намеченных социальных программ мы рассчитываем существенно повысить уровень жизни в республике.

Справка:

В результате приобретения государственного пакета акций ПАО АНК «Башнефть» в октябре 2016 года, а также акций миноритарных акционеров в рамках обязательного предложения ПАО НК «Роснефть» принадлежит порядка 69,3 процента голосующих акций башкирской компании. 25 процентов акций «Башнефти» контролируется Правительством Башкортостана.

Соглашение о сотрудничестве между республикой и ПАО НК «Роснефть» было подписано в январе 2017 года. Документ направлен на реализацию сторонами промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию региона, а также созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности.

В соответствии с документом стороны намерены развивать сотрудничество по широкому спектру направлений, включающих социально-экономические программы и культурные проекты, реализацию инновационных проектов, использование наилучших практик и технологий, минимизацию воздействия на окружающую среду и рациональное использование природных ресурсов.

Республика и компания намерены осуществлять сотрудничество в производственной сфере – реализации совместных проектов по строительству и модернизации объектов нефтегазохимии и создании благоприятных условий для разведки и добычи углеводородного сырья.

Особое внимание в соглашении уделено обеспечению потребителей Республики Башкортостан качественными нефтепродуктами, развитию розничной сети АЗС компании, производству и применению современных дорожных вяжущих материалов, реализации проектов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры с учётом растущих потребностей автомобильного транспорта региона. Этой же цели будет служить сотрудничество в области импортозамещения смазочных материалов и специальных жидкостей на промышленных предприятиях и транспорте.

Документ также предусматривает объединение усилий в сфере повышения энергоэффективности, в области образования и научно-технической деятельности, вопросах импортозамещения, локализации техники и технологий.

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