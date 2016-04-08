Результаты мониторинга предпринимательского климата в муниципальных образованиях республики за 2016 год

Республика Башкортостан два года подряд по показателям Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации существенно улучшает свои позиции. Так, по итогам 2015 года республика сделала прорывной скачок с 40-го на 20-е место, а по итогам 2016 года еще поднялась на 7 позиций и заняла 13-е место.

Учитывая, что в Национальном рейтинге блок показателей развития предпринимательства достаточно весомый, в 2015 году было принято решение проводить оценку данного раздела с помощью нового инструмента, разработанного Госкомитетом РБ по предпринимательству и туризму – «Мониторинга предпринимательского климата и формирования рейтинга состояния предпринимательского климата в муниципальных образованиях республики», так как от состояния предпринимательского климата в муниципалитетах зависит в целом развитие малого бизнеса в республике.

Второй год Госкомитет проводит мониторинг предпринимательского климата в муниципальных образованиях республики. Мониторинг проводится по 18 показателям. Охвачены все 63 муниципальных образования РБ. В опросах приняло участие 1522 респондента – представителя малого бизнеса.

Согласно результатам опросов в 2016 году повысилась удовлетворенность бизнеса:

– деятельностью муниципальных органов, уполномоченных на выдачу разрешений на строительство;

– наличием и качеством информации по вопросам поддержки малого предпринимательства на официальных сайтах администраций муниципальных образований РБ;

– получением консультационных и образовательных услуг, оказываемых организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства на местах;

– необходимой для ведения бизнеса недвижимости в муниципальных образованиях РБ;

– процедурами получения арендных площадей, предоставляемых субъектам малого бизнеса;

– наличием и эффективностью работы муниципальной общественной организации, представляющей интересы малого и среднего предпринимательства (Союза предпринимателей и др.).

Кроме того, по мнению бизнеса сократилось среднее количество контрольно-надзорных мероприятий (проверок, рейдовых осмотров, опросов и других юридически значимых мер), проведенных в отношении одного юридического лица, индивидуального предпринимателя в рамках полномочий органов местного самоуправления и улучшилось «бизнес-ожидание в отношении экономической активности».

В 2016 году несколько муниципальных образований хорошо поработали над своими упущениями и значительно улучшили свои позиции:

Альшеевский район РБ поднялся на 28 пунктов,

Бижбулякский район РБ – на 26 пунктов,

Бураевский район РБ – на 19 пунктов,

Кушнаренковский район РБ – на 18 пунктов,

Аургазинский район РБ – на 15 пунктов,

Чекмагушевский район РБ – на 15 пунктов.

Обработку результатов Мониторинга и составление рейтинга осуществляет Центр поддержки предпринимательства Республики Башкортостан.

По итогам проведенного мониторинга предпринимательского климата в муниципальных образованиях республики за 2016 год:

в первую группу – «группу лидеров» по уровню предпринимательского климата не вошло ни одно муниципальное образование РБ, как и по итогам 2015 года;

во вторую группу – «группу с комфортными условиями для бизнеса» вошли 3 муниципальных образования РБ – это городские округа г. Кумертау и г. Октябрьский, а также Белебеевский район. По итогам 2015 года – был только г. Кумертау;

в третью (среднюю группу) вошли 50 муниципалитетов, среди которых с лучшими значениями – города Салават, Нефтекамск, Уфа, Мелеузовский, Давлекановский, Благовещенский, Гафурийский, Татышлинский, Абзелиловский районы;

в четвертую (предпоследнюю группу) вошли все оставшиеся 10 муниципальных образований РБ;

в пятой (худшей группе) нет ни одного муниципалитета, как и по итогам 2015 года.

Кроме того, по итогам 2015 и 2016 годов можно выделить муниципальные образования, закрепившиеся в пятерке лидеров по группам:

в группе «городские округа» – это города Кумертау и Октябрьский, которые второй год подряд занимают 1 и 2 место соответственно, а также города Нефтекамск и Уфа;

в группе «муниципальные районы с административным центром-город» – Белебеевский, Мелеузовский, Благовещенский районы;

в группе «сельские муниципальные районы» также имеются муниципальные образования, сохранившие свои позиции в первой пятерке этой группы – это Абзелиловский и Нуримановский районы

Результаты мониторинга показали, что он является хорошим механизмом, стимулирующим улучшение показателей, как по отдельному муниципальному образованию, так и по республике в целом.

(источник: официальный сайт Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму)

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