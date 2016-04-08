Счастливый выбор

Кому можно не готовиться к ЕГЭ?

Последний понедельник весны, первый ЕГЭ. Экзамены по географии и информатике проводятся в 5-й школе. Начало в 10 часов, но одиннадцатиклассники начинают собираться в начале девятого. Одни в строгих костюмах и платьях, другие – без оглядки на дресс-код – в джинсах и свитерах. Кто-то с рюкзаками, кто-то налегке: с собой паспорт и две ручки.

– Зачем мне вода и шоколадка? Я здесь задерживаться не собираюсь, – храбрится будущий выпускник. – Решу быстренько задания и уйду: я же готовился.

– А мы вообще в армию уходим! – сообщают долговязые юноши, сбившиеся в кружок.

Конечно, подростковое «Подумаешь!» и «Мне всё равно!» – скорее, настроение-исключение. Ребята признаются, что волнуются. Бледные, озябшие, деревянными пальцами нахлобучивают на макушки капюшоны. Ледяной ветер треплет лёгкие плащи и девичьи локоны, и вода в бутылках, кажется, сейчас начнёт замерзать. Школьный двор полон гомона и напряжённого ожидания. Обстановку разряжают сопровождающие учителя:

– Телефоны – в пакет!

– А те, что подороже, – мне: я с ними на базар пойду…

Ребята смеются и обнимаются на прощание так, будто понимают: с экзамена они вернутся другими, чуть-чуть повзрослевшими. Между прочим, это счастливые люди: сегодняшний ЕГЭ они выбрали сами. Могли и вовсе не прийти на экзамен. Кстати, некоторые так и сделали: географию вместо заявленных 48 человек сдают 38, информатику – 237 вместо 259 ребят.

Дети разлучены с мобильниками, и селфи на ЕГЭ отменяется. Зато одиннадцатиклассники могут почувствовать себя телезвёздочками или героями полезных видеороликов: каждая аудитория оснащена видеокамерами. За ходом экзаменов следят не только ответственные взрослые из Уфы и Москвы, но и прошедшие аккредитацию онлайн-наблюдатели. Сегодня используется новая технология: КИМы распечатывают в аудитории при детях, а после экзамена бланки сканируют и отправляют в региональный центр обработки информации для переправки в Москву. Это единственное новшество, в остальном процедура ЕГЭ предсказуема.

Мы попросили одиннадцатиклассников дать совет младшим товарищам: когда начинать готовиться к ЕГЭ, чтобы меньше волноваться и лучше сдать?

– Лучше с 1 класса – так надёжнее, – говорит Владислав (он учится во 2-й школе, сдаёт информатику).

– С начала десятого класса: успеете, – улыбаются девочки.

У многих вопрос вызывает недоумение: если есть любимый школьный предмет, зачем специально готовиться?

– Ты его просто знаешь, и всё, ты же этим живёшь много лет, – втолковывают ребята.

– Я сдаю географию потому, что это мой любимый предмет, – говорит Радмир из 12-й школы. – А география любимая, потому что учитель хороший.

Другим – высокий балл по информатике и географии нужен для поступления в заветный вуз:

– Я буду поступать в институт телекоммуникаций в Санкт-Петербурге, поэтому сдаю информатику, – говорит выпускница из 12-й школы Ирина.

Ирина – одна из тех, кто владеет приёмами повышения стрессоустойчивости: перед экзаменом не переживает, а надевает наушники, слушает группу «Green Day» и подпевает. После экзамена просим Ирину поделиться впечатлениями и подсказать организаторам на будущее: как сделать процедуру ЕГЭ более комфортной?

– Экзамен длился почти четыре часа. Было 27 заданий. Хорошо было бы справиться со всеми, но накануне некоторые типы заданий обновили, так что пришлось трудновато. Я выполнила 20 заданий, для меня этого достаточно. Довольна ли я собой? Частично. А вот организацией экзамена довольна. Даже не знаю, что посоветовать: в аудитории было тихо, спокойно, ничто не мешало сосредоточиться.

Результаты первых экзаменационных испытаний будут известны 14 июня. И ещё немного о будущем: обстановка в экзаменационных аудиториях очень напоминает атмосферу городских олимпиад, поэтому учителя настоятельно рекомендуют ребятам участвовать в них с младших классов. А взрослых приглашают на ежегодную всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Может быть, придёт время, когда по вечерам семьи будут увлечены не телевизором и не планшетом, а логическими уравнениями и географическими атласами?

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104