Сделать медицину доступнее

Это одна из главных задач здравоохранения

В Правительстве республики вопросам повышения качества медицинских услуг уделяется пристальное внимание. Только за минувший год из бюджета РБ было направлено 54,5 млрд рублей на здравоохранение. Из них 2,8 млрд было потрачено на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Как результат, удалось повысить ожидаемую продолжительность жизни на один год — с 70 до 71 года. Естественный прирост составил 3,3 тысячи человек.

Тем не менее, проблем в медицине пока достаточно. Через редакции районных и городских газет мы собрали наиболее актуальные вопросы жителей республики, на которые ответил министр здравоохранения Республики Башкортостан Анвар Бакиров.

— Что будет сделано в плане выравнивания графика приема граждан в поликлиниках, так как, даже записавшись на прием, пациентам приходится ждать у кабинета врача иногда по часу и более?

— В республике существует несколько видов записи к врачу, это и через мобильный телефон, через интернет, и по «старинке» через регистратуру. Сейчас это можно еще сделать и через Единый портал госуслуг. Все это делается для того, чтобы максимально сделать услугу удобной и доступной. Работающий человек должен выбрать удобное время для визита к врачу. Неразбериха и очереди даже при своевременной записи лежат в зоне ответственности руководителя медицинской организации. Необходимо грамотно разводить потоки пациентов. Есть те, кто приходит по привычке в порядке «живой» очереди, кто-то просто не успел записаться и так далее. Здесь уже зависит от самой поликлиники, от того, как поставлена работа по информированию пациентов о возможностях записи к врачу, от соблюдения этих порядков самим медперсоналом.

— При записи к специалистам узкого профиля, например, к эндокринологу РКБ, больным приходится ждать приема очень долгое время, вплоть до 1,5 года. Какие меры предпринимаются, чтобы таких специалистов стало больше?

— Время ожидания приема узкими специалистами не должно превышать 14 календарных дней с момента обращения. Ожидание назначенного исследования также не должно превышать 14 дней. Исключение составляет проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии и ангиографии в плановой форме — ожидание не должно превышать 30 календарных дней со дня назначения.

В среднем в РКБ им. Г.Г. Куватова сроки ожидания медицинской помощи соответствуют Программе государственных гарантий. Отдельные сложности возникают на период отпуска или учебы врача. Также одной из проблем длительного ожидания консультации врачей-специалистов является кадровый дефицит системы здравоохранения. Чтобы решить проблему, в республике реализуется программа «Земский доктор». Молодые специалисты-медики получают целевые направления на работу в наших городах и селах.

— Высокотехнологичное оборудование редко попадает в районные и сельские больницы, поэтому больным приходится ехать в Уфу. Но иногда и такое оборудование в местной больнице не используется из-за отсутствия специалистов. Как решается этот вопрос?

— Центральные районные больницы относятся к учреждениям первого уровня, где высокотехнологичные методы исследования и лечения не проводятся. Это возможно только в учреждениях второго и третьего уровней. Это межмуниципальные центры и крупные республиканские учреждения. Поэтому такое оборудование в сельских больницах не предусмотрено. А та аппаратура, которой располагают ЦРБ, должна, безусловно, использоваться в полном объеме.

— Нарушение ли, когда пациент просит врача провести ему дополнительное исследование, а ему предлагают заплатить?

— Обследование и лечение пациентов проводятся бесплатно по назначению лечащего врача, согласно утвержденным стандартам оказания медицинской помощи и при наличии показаний. Если пациент просит что-то дополнительно, сверх назначенного врачом (нет показаний и нет в стандартах), то — платно. По желанию пациента, вне зависимости от назначений врача, можно сделать любые дополнительные процедуры за собственные средства.

— Существуют ли четкий перечень бесплатных медицинских услуг, а также понятные правила их предоставления?

— Да, такой перечень есть. Он определяется Программой государственных гарантий. С этим документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения республики (health.bashkortostan.ru).

— Какие виды медицинской помощи, по закону об основах здравоохранения, можно получить только за деньги?

— Это косметические процедуры и операции, в стоматологии — протезирование драгметаллами. Если больной не является гражданином России или не имеет полиса ОМС (или не хочет предъявлять полис), бесплатно он может получить лишь экстренную неотложную помощь. В стационарах оплачивается повышенная комфортность: отдельная палата, отдельный сестринский пост. Если отдельная палата нужна больному по показаниям, по состоянию его здоровья, то плату за нее не берут.

— Зачастую приходится платить, чтобы начать обследование и лечение быстрее. Что делать?

— Действительно, есть определенные сроки ожидания тех или иных медицинских услуг, эти сроки определены Программой государственных гарантий. Если пациент хочет все-таки пройти их быстрее (раньше сроков, указанных в Программе), то это делается платно, за счет собственных средств

(Продолжение статьи вы можете прочитать в газете “Стерлитамакский рабочий” от 23 июня 2017 года)

Материалы подготовлены редакцией ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан».

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