Сформирован новый состав Центризбиркома Башкирии

Глава Башкортостана своим указом назначил шесть членов Центральной избирательной комиссии: действующего председателя ЦИК РБ Хайдара Валеева (предложен ЦИК России), Марата Гадилова (райсоветом Кушнаренковского района), Ляйсан Гарипову (партией ЛДПР), Ильдара Каримова (райсоветом Благовещенского района), Геннадия Шабаева (партией «Патриоты России»), Руслана Ямалетдинова (партией «Единая Россия»). Таким образом, Рустэм Хамитов завершил формирование ЦИК Башкирии.

Депутаты Госсобрания Башкирии определили шесть членов Центральной избирательной комиссии Башкортостана с правом решающего голоса. Рейтинговое голосование состоялось на пленарном заседании.

Новый состав избирается в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии. В соответствии с федеральным и региональным законодательством о выборах, в ЦИК нового состава войдут 12 членов с правом решающего голоса.

Половина членов республиканского избиркома назначается Госсобранием, другая половина — Главой Башкортостана. При этом как Госсобрание, так и Глава республики должны назначить не менее одного члена избирательной комиссии на основе поступивших предложений ЦИК России.

Центризбирком России ранее рекомендовал Главе республики назначить членом региональной комиссии нового состава нынешнего председателя Хайдара Валеева, а Государственному Собранию – Марину Долматову, секретаря комиссии действующего состава.

Г.НАБИЕВА

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