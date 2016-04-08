Шутки плохи с поездами – не играйте на путях

Железная дорога – удобный и востребованный вид транспорта, которым пользуются миллионы людей. Совершенно обоснованно железную дорогу называют зоной повышенной опасности. Хождение по путям всегда связано с риском для жизни. Об этом знают все. А осознают эту истину только тогда, когда случается беда.

Под колёсами поездов ежегодно получают тяжёлые травмы десятки детей и подростков. Немало происшествий и со смертельным исходом.

Большинство несчастных случаев с детьми приходится на время школьных каникул. Основная часть пострадавших – школьники и дошкольники, не владеющие информацией об опасности. Самая распространённая причина их травматизма – нахождение в зоне повышенного риска без определённой цели и сопровождения взрослых.

Многие дети цепляются за вагоны поездов, чтобы покататься или просто проехать небольшой участок между остановочными платформами. Такое увлечение часто стоит здоровья и даже жизни.

Нередки случаи, когда несовершеннолетние, проходя по железнодорожным путям, разговаривают по мобильному телефону или слушают музыку в наушниках. Это лишает их возможности реагировать на звуковые сигналы, подаваемые локомотивной бригадой поезда.

Большой опасности подвергают себя люди, которые пытаются сократить расстояние, подлезая под вагоны, перебегая железнодорожный путь перед идущим локомотивом. Сила воздушного потока, создаваемого двумя встречными поездами, составляет 16 тонн. При такой нагрузке человека легко может затянуть под поезд.

Помните, что в любую минуту стоящий состав может начать движение, а остановить поезд непросто. В среднем его тормозной путь составляет около тысячи метров. Кроме того, надо учитывать, что поезд, идущий со скоростью 100-120 км/час, за одну секунду преодолевает путь в 30 метров. А человеку для перехода через железнодорожный путь требуется не менее 5-6 секунд.

Следует отметить, что в бедах, которые случаются с несовершеннолетними, всегда есть вина взрослых, которые не говорят своим детям о реальности угрозы, о возможных трагических последствиях неосмотрительности и озорства. Нужно контролировать, где и с кем проводят свободное время ваши дети.

Нередко травматизм становится следствием равнодушия находящихся рядом людей, которые могли подсказать, остановить, предостеречь от необдуманных поступков и озорства, напомнить о соблюдении правил поведения на железнодорожных путях, но не сделали этого.

Уважаемые взрослые! Не оставляйте детей одних вблизи железнодорожных путей. Помните, это опасно для их жизни!

Г.ПЕСТОВА, инспектор ПДН линейного отдела полиции на станции Стерлитамак, младший лейтенант полиции

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