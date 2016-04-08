Со светлым праздником!

В этом году Ураза-байрам наступает 25 июня. И я хочу всех вас поздравить с этим светлым праздником! Пусть Всевышний примет наш пост, наши молитвы, добрые дела и не лишит нас своей милости в день Суда!

В последние дни уходящего месяца мы извлекаем для себя нравственные уроки. Постившийся радуется и благодарит Аллаха за то, что искренне постился и надеется, что Аллах принял его пост, простил грехи и дал спасение от пламени ада. Мы помним слова Пророка: «Тому, кто выстаивал Рамадан с верой и надеждой на награду Аллаха, тому будут прощены его прежние грехи».

Месяц Рамадан – месяц поклонения: днём – пост, ночью – намаз. В промежутках между этими поклонениями – чтение Корана и поминания Аллаха. Прощаясь с месяцем терпения, милости, месяцем прекрасных дней и вечеров, вправе задаться вопросами: какую пользу мы извлекли из поста? Появилась ли у нас богобоязненность? Сумели ли быть терпеливыми в борьбе со своими страстями, смогли ли совершить добрые дела, заслужить милость Аллаха?

Хвала Аллаху, за эти дни мы сумели понять, что если захотим, сможем одолеть свои страсти и желания. Что сможем воздержаться от греховных дел, быть терпеливыми и нравственными не только в Рамадан, но и в другие дни, месяцы, годы.

Мы должны помнить, что обязаны думать и заботиться не только о себе и своих семьях, но и обо всех людях на планете, молиться за них. Должны приучать детей к терпимости и симпатии ко всем людям, уважению друг к другу.

С искренними пожеланиями и молитвами, Ришад-хазрат

Праздничные намазы и торжества начнутся в 8 часов утра в новой мечети по ул.Мира. Затем в 9 часов продолжатся в старой мечети по ул.Латыпова, 47. В 10 часов праздник переместится на территорию строящейся мечети по ул.К.Муратова и в здание театрально-концертного объединения (бывший Дворец культуры химиков).

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