Соседи. На тропе любви

Взрослым никогда не поздно учиться жить дружно

Вы помните, когда в последний раз соседка по лестничной клетке заглядывала к вам за солью или просила присмотреть за ребёнком? А в курсе ли вы, когда у этой самой соседки день рождения? Вам нравится жить так, будто вокруг – одни чужие? Оказывается, можно и по-другому, по-человечески.

Детская площадка в Михайловке. К турникам привязаны воздушные шарики, с клёна свешивается плюшевая обезьяна. На дерево заброшен школьный рюкзак – в ознаменование каникул. На траве – латунный самовар с трубой и кучка щепок. К накрытым столам несут

и несут угощения:

– Ой, ещё пироги!

– Э-э, нет, это пицца!

Больше полусотни взрослых и детей из двух девятиэтажек – 17-го и 19-го домов по улице Шафиева – празднуют день соседей. Этим вечером приехали повидаться и те, кто уже давно живёт в других микрорайонах:

– Я жила в 19-м доме с 1982-го по 1994 год, потом переехала – сначала на улицу Коммунистическую, затем в старый город, – рассказывает Надежда Гаврилова. – С бывшими соседями до сих пор общаемся по интернету, по телефону. Мы заселились сюда одними из первых, и, сколько себя помню, этот дом был радушным: на Новый год были открыты все двери, все друг друга поздравляли и угощали. К сожалению, уже нет в живых Флюры Зилеевны Уразаевой, певицы и просто талантливого человека. Её и её супруга Явдата Ахметовича знали как сердечных хозяев, они были гордостью нашего дома.

– Мы тоже въехали в наш дом в апреле 1982-го, ещё лифт не работал, – вспоминают соседки Фарида Латыпова и Валентина Смирнова. – Детей друг другу оставляли нянчить, деньгами всегда выручали. И горе, и радость делили на всех. Посмотрите на наших жильцов: весёлые, добродушные. Социальные сети нас не раздружили, наоборот, помогают находить старых друзей. А вот почему молодые не дружат, это вопрос. Наверное, нужно, чтобы был лидер, такой, как наша Татьяна Тимербаева – это она всё организует.

– День соседей мы проводим только второй год, зато Масленицу – уже шестой, – улыбается Татьяна Николаевна. – Мне очень хочется что-нибудь для людей делать, нравится, когда люди радуются. Когда 35 лет назад наш дом заселялся, моей дочке был годик. Асфальт ещё не положили, и как-то, помню, я тащу домой её и коляску, навстречу выбегает наш сосед-подросток: «Давайте я вам помогу!». Видите, сколько лет прошло, а этот случай вспомнился… У наших детей были счастливые дни рождения: я звала ребятишек домой и устраивала детские праздники с угощением, играми и танцами. Почему сегодня молодые соседи меньше дружат? Наверное, жизненные проблемы их разделяют и то, что доход у всех разный… Но если люди будут открытыми, общительными, они тоже станут хорошими соседями! Вот, например, на сегодняшний праздник мы ни копейки ни с кого не собирали, просто объявили, что будем отмечать день соседей. Кто-то воздушные шарики вынес, кто-то блины испёк, один конфеты принёс, другой – бутерброды. Наша почётная гостья, начальник ЖЭУ-10 Нина Александровна Щербинина, нам, жильцам, торт преподнесла. У нас во дворе так уютно и красиво, потому что работники ЖЭУ добросовестно трудятся и потому что соседи неунывающие и неравнодушные. Приходите в гости!

Екатерина ЯКОВЛЕВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104