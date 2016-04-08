Спешите успеть!

Издательский дом «Республика Башкортостан» с 20 по 30 июня объявил декаду подписки на свои издания и приготовил для читателей призы, которые будут разыгрываться на почтамте. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на газету «Стерлитамакский рабочий» на второе полугодие 2017 года.

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104