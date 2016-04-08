Сто лет сотворчества

«СР» отметил вековой юбилей

Городской общественно-политической газете «Стерлитамакский рабочий» – сто лет. Начав своё существование с боевого листка «Рабочий и солдат», пройдя через горнило трёх войн и революции, эпоху восстановления и бурного развития экономики, зелёное движение, короткий период гласности, старейшая газета Стерлитамака сумела стать неотъемлемой частью новейшей истории города, республики, страны. Сегодня наша газета – добрый друг и интересный собеседник для десятков тысяч горожан, их надёжный навигатор в бескрайнем море информации.

В последний понедельник мая мы праздновали свой вековой юбилей в ГДК, где вместе с бывшими и нынешними сотрудниками редакции собрались наши друзья, коллеги, руководители, представители администрации и Совета городского округа, депутаты Государственной Думы России и Курултая, творческая интеллигенция города.

Мы очень старались. Стремились коротко, но ёмко и нескучно рассказать вековую историю нашей газеты. В этом нам помогло стихотворение нашего автора Гузалии Ариткуловой «Стерлитамакский» – свой!», которое стараниями замечательного режиссёра, руководителя студенческого театра «Театр+ЭМ» Светланы Исаевны Щетининой «ожило» на импровизированной сцене зала «Белый лебедь».

Облачённые в костюмы разных эпох, связанных с эволюцией газеты, её сотрудники ярким, лаконичным, почти плакатным языком поведали о том, как издание в течение века меняло своё название, содержание и формат. Олег Першин в будёновке и красноармейской шинели, Екатерина Яковлева в строительном комбинезоне с мастерком в руке, Сергей Крамсков в солдатской гимнастёрке и галифе, Алла Казакова в красном платке и блузке рабфаковки – честное слово, это надо было видеть. И слышать.

Всё, чем живёт редакция «Стерлитамакского рабочего» сегодня, можно было почерпнуть из десятиминутного клипа, в котором нашлось место и шутке, и самоиронии, и серьёзному разговору о прошлом и настоящем газеты.

Одним из самых приятных моментов юбилейного вечера стало награждение сотрудников газеты почётными грамотами и благодарственными письмами Госдумы РФ, Агентства по печати и средствам массовой информации РБ, Издательского дома «Республика Башкортостан», администрации и Совета ГО, Союза журналистов республики.

После приветствий нынешнего и прежнего глав администрации городского округа Владимира Ивановича Куликова и Алексея Николаевича Изотова, хорошо знающих силу печатного слова, гости и хозяева праздника смогли в полной мере оценить талант и полёт творческой мысли мастеров художественно-графического факультета Стерлитамакского многопрофильного колледжа. Дефиле коллекции одежды из газет никого не оставило равнодушным – столько выдумки, смелой фантазии и нетривиальности было в этих рукотворных шедеврах! Настоящим сюрпризом для всех стал юбилейный торт внушительных размеров – подарок Стерлитамакского хлебокомбината.

С вековым юбилеем любимую газету поздравляли известные художники и музейщики, учёные и педагоги, актёры и музыканты, спасатели и почтовики. На вечере звучали стихи и песни в исполнении Фаяза Юмагузина, Натальи Насыровой, Константина Вуколова, артистов ансамбля «Лучи радуги». Украсили программу музыкальные подарки от студенческой команды «Театр+ЭМ», хореографических коллективов «Сказка» и «Солнышко», давних друзей газеты.

Принимать поздравления от коллег по перу было особенно приятно, ведь они на себе испытывают все прелести и тяготы труда журналиста и не понаслышке знают, что такое работа в СМИ.

Сердце газеты – это её люди. И на праздничном юбилейном вечере мы не могли не вспомнить добрым словом тех, чьи жизни и судьбы были тесно связаны со «Стерлитамакским рабочим», кто был по-настоящему предан своей профессии. Имена Гадия Арсланова, Владимира Шестова, Евгения Леднева, Ирека Фатыхова, Бориса Анцыгина, Светланы Евстигнеевой, Алексея Привалова, Сергея Трибунского, Раисы Литвиновой и сегодня заставляют благодарно биться наши сердца.

С волнением встречали нынешние сотрудники газеты своих ветеранов, среди которых есть настоящие легенды «Стерлитамакского рабочего». Памятные сувениры были вручены Виктору Ивановичу Дятлову, Людмиле Степановне Колчиной, Татьяне Петровне Морозовой, Галине Сергеевне Кузнецовой, Лидии Ивановне Громовой, Людмиле Михайловне Гладилиной, Антониде Семёновне Грефенштейн.

Вела юбилейный вечер главный редактор газеты Гузель Ситдикова. Делала она это без лишнего пафоса, но по-хозяйски ответственно и заботливо, что способствовало созданию в зале тёплой, почти домашней атмосферы. И, конечно, сам праздник стал возможен благодаря поддержке ИД «Республика Башкортостан» и его генерального директора Венеры Мидхатовны Хакимовой, директора ГДК Александра Петровича Нуйкина, исполнительного директора группы компаний «РЭСТ» Лилии Рифовны Бухариной, главного режиссёра ГДК Раисы Самигулловны Мусихиной, директора многопрофильного колледжа Антонины Никифоровны Усевич, видеографа и преподавателя колледжа Андрея Александровича Андреева.

Коллектив редакции тоже постарался доставить своим гостям радость. Наш корреспондент Владимир Парфиров написал замечательные стихи на мотив известной песни «Надежда», и теперь у столетнего «Стерлитамакского рабочего» есть, наконец, свой гимн. А вековую историю газеты мы искренне считаем временем сотворчества, потому что свою лепту в её создание вносили, вносят и, мы верим, будут и дальше вносить наши горожане – те, для кого мы каждое утро, в будни, праздники и выходные спешим на такую ответственную и такую любимую работу. С юбилеем, дорогие читатели! Оставайтесь с нами ещё как минимум лет сто!

Марина ВОРОНОВА

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104