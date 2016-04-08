Учёные обнаружили «гринпис»-моль

Учёные открыли моль, пожирающую полиэтилен. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сделать сенсационное открытие помогло увлечение биолога Кембриджского университета Федерики Берточчини пчеловодством.

Исследовательница обнаружила в ульях личинки большой восковой моли. Ранее было известно, что эти гусеницы питаются пчелиным воском. Берточчини собрала личинок в полиэтиленовый пакет, однако через некоторое время обнаружила, что моль прогрызла пластиковый материал и расползлась по всему дому.

Это подтолкнуло биолога провести исследование, результатами которого учёные поделились в статье, опубликованной в журнале Current Biology. Исследователи сообщают, что несколько сотен гусениц способны за 12 часов съесть около 92 миллиграммов полиэтилена. Это существенно больше количества, которое разложили бы грибки или бактерии.

При этом личинки полностью переваривают материал. Более того, даже мёртвые гусеницы способны уничтожать полиэтилен.

Профессор Паоло Бомбелли, один из авторов исследования, уверен, что это открытие поможет человечеству избавиться от огромного количества мусора как на свалках, так и в океане. Отметим, что до сих пор экологи считали полиэтилен серьёзной проблемой для окружающей среды из-за его крайне низкой скорости разложения в естественных условиях.

newdaynews.ru

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