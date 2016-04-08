Удивительные люди

Попробуйте представить, что вы ухаживаете за инвалидом. Следует признать – нелёгкая доля. А вот у работника первого отделения социальной помощи на дому ЦСОН «Ветеран» Файмы Фаритовны Каепкуловой на обслуживании – 12 инвалидов. Один – первой группы, семеро – второй, четверо – третьей, плюс ещё трое пожилых людей и один ребёнок! Вдобавок, у неё трое своих детей. Перечень услуг соцработника – от мытья полов и уборки до купания и стрижки ногтей.

У сотрудницы отделения социально-медицинской помощи на дому Ринары Рафаиловны Камалетдиновой в подопечных – девять инвалидов и три вдовы. У Зифы Гайнановны Сагидуллиной, работающей в ОСП-3 в Алатанинском сельском Совете, получателями услуг являются 13 ветеранов войны и труда – инвалиды и вдовы. Над пятнадцатью пожилыми людьми, из которых семь инвалидов, шефствует социальный работник ОСП-2 Наталья Маратовна Иванова, сама пережившая смерть мужа, воспитывающая пятерых детей (награждена медалью «Материнская слава»).

Все четверо – победители традиционного смотра-конкурса на лучшего социального работника в своих отделениях. Абсолютным победителем в целом по ЦСОН «Ветеран» жюри после долгих прений признало Наталью Иванову. Читаю благодарственное письмо в адрес всего коллектива автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания населения «Ветеран» и конкретно социального работника Ольги Викторовны Макаровой от девяностолетней Д.Ш.Улямаевой: «Искреннее спасибо за вашу благородную деятельность по оказанию всесторонней помощи пожилым людям, за тактичное и уважительное отношение к ним, за внимание и терпение».

– Несмотря ни на какие кризисы, мы в пятнадцатый раз провели конкурс на звание «Лучший социальный работник ЦСОН «Ветеран», – говорит директор центра Лилия Адзитарова, – чтобы стимулировать наших сотрудниц, ухаживающих за пожилыми людьми, будто за своими родителями, поощрить их за добросовестный и душевный, очень нелёгкий труд.

Благодаря их самоотверженной работе решаются задачи государственного значения: старение общества, значительные проблемы с финансированием социальной сферы подталкивают к передаче социального обслуживания на дому негосударственному сектору. И мы в 2014 году получили предложение участвовать в пилотном проекте по оказанию некоммерческой организацией социальных услуг пожилым гражданам. Мы понимали все риски, связанные с переходом в негосударственный сектор – предстояло поменять привычные условия труда, взять на себя полную ответственность, а, главное, поверить в себя. Неоценимую помощь оказал нам городской совет ветеранов, администрация городского округа помогла с помещением… Наши соцработники увеличили спектр предлагаемых услуг. Если ранее клиент самостоятельно обращался в государственное учреждение, то теперь мы сами идём к людям, совместно с советом ветеранов выявляем нуждающихся в наших услугах. Сегодня, по свидетельству Минтруда и соцзащиты населения Республики Башкортостан, наш позитивный опыт служит положительным примером во всероссийском масштабе.

Олег ПЕРШИН

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104