Услуги загса – на портале

В конференц-зале ИА «Башинформ» прошёл круглый стол по вопросу предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в электронной форме.

Теперь жителям нашей республики в электронной форме доступен целый комплекс особо востребованных услуг по регистрации: заключения брака, расторжения брака, рождения ребёнка, смерти, усыновления.

Перевод услуг загса в электронный вид позволит значительно повысить комфортность их получения, улучшатся оперативность, прозрачность механизмов предоставления услуг.

Внедрение современных информационных технологий полностью соответствует тенденциям сегодняшнего дня, а дальнейшее развитие информационной системы значительно упростит и улучшит жизнь наших сограждан.

Пресс-служба Госкомитета РБ по информатизации

Кабинет гирудотерапии (лечение пиявкой), терапии, рефлексотерапии. Приём ведёт Филимонова Любовь Анатольевна, врач высшей кв.кат. Каб. №426, поликлиники ГБУЗ КБ №1, ул. Коммунистическая,91. Тел. 8-905-308-09-65, 22-29-54. (пн., ср., пт., с 17 до 19 часов). Доп. информ. www.girudamed.ru УТОЧНИТЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Лиц. ЛО-02-01-003497 МЗ РБ. Реклама. 210104