Услуги загса – на портале
В конференц-зале ИА «Башинформ» прошёл круглый стол по вопросу предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в электронной форме.
Теперь жителям нашей республики в электронной форме доступен целый комплекс особо востребованных услуг по регистрации: заключения брака, расторжения брака, рождения ребёнка, смерти, усыновления.
Перевод услуг загса в электронный вид позволит значительно повысить комфортность их получения, улучшатся оперативность, прозрачность механизмов предоставления услуг.
Внедрение современных информационных технологий полностью соответствует тенденциям сегодняшнего дня, а дальнейшее развитие информационной системы значительно упростит и улучшит жизнь наших сограждан.
Пресс-служба Госкомитета РБ по информатизации